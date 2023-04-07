Пальцем в небо: враг пытается массово применять новосозданное авиационное вооружение

Массовость применения данного оружия говорит о 3 вещах

Ракетные обстрелы со стороны оккупантов последнее время серьезно снизились, что может свидетельствовать о дефиците ракет у рф и высокой эффективности украинской ПВО. Вместе с тем враг изменил систему и цели ударов. А именно — бъет авиацией с тыла по передовым позициям ВСУ и населенным пунктам возле линии фронта. А для этого активно стал применяться новый вид вооружения. Точнее, как это обычно бывает у вс рф, — переделанный из старого. Речь идет о планирующих авиабомбах, которые впервые "засветились" чуть более месяца назад.

В апреле же, по словам спикера Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрия Игната, интенсивность использования нового оружия значительно усилилась. Если ранее их использование было единичным, теперь в сутки их могут использовать от 10-15 до 20 штук, о чем он рассказал изданию Liga.net.

Как объяснил "Телеграфу" эксперт по оружию и главный редактор сайта Defence Express Олег Катков, интенсификация использования подобных авиационных боеприпасов может говорить сразу о нескольких вещах.

Во-первых, оккупантам удалось наладить более-менее массовое производство комплектов – УМПК (универсальный модуль планировки и коррекции), превращающих обычные авиационные фугасные бомбы в планирующие и даже, возможно, точные.

"Подобные боеприпасы являются российским ответом на американские бомбы JDAM-ER для Украины, и они решили создать свои комплекты, превращающие обычные бомбы в управляемые планирующие, способные действовать на расстоянии до 70 км. Такие комплекты, конечно, значительно дешевле изготовления новой бомбы, потому что это именно комплект с крыльями и системой наведения, который устанавливается на обычную авиабомбу. В результате, если первые случаи их применения в одиночку отмечались в начале года, то теперь они стали достаточно массовыми", — отмечает эксперт.

"На российском аналоге JDAM-ER вместо двух навигационных систем – спутниковой и инерционной (автономной, не зависящей от внешних сигналов – Телеграф) скорее всего находится только спутниковое, и похоже, что это пока единственное концептуальное отличие. Хотя есть вопросы по общему качеству". 12 марта одна такая бомба рассыпалась в воздухе, упав на временно оккупированный Донецк. Но при этом самолет-носитель может безопасно произвести сброс бомбы, поднявшись на высоту в 12-14 км, потому что дальность полета бомбу составляет до 70 км и это позволяет не заходить в зону действия ЗРК", — говорит об основных особенностях российского изделия под JDAM Олег Катков.

Например, даже ЗРК средней дальности типа "Бук" способны работать на дальности до 30 км, и поэтому просто не могут достать до носителя планирующих авиабомб, который их сбрасывает с 50-70 км от линии фронта, даже если бы он стоял на передовой позиции.

"По носителям бомб на таком расстоянии в теории могут работать только некоторые типы ЗРК, в первую очередь С-300 и Patriot, но и тут есть свои проблемы. Так, для работы по самолетам тот же С-300 придется ставить слишком близко к линии фронта, что чревато его поражением огнем артиллерии противника. С Patriot еще сложнее, во-первых, он предназначен для борьбы с баллистическими ракетами и вместе с SAMP-T это единственные ЗРК для Украины, которые на это способны. Во-вторых, он очень ценен. Россияне могут специально организовать отдельную воздушную операцию, даже с риском потери самолетов, и использовать для его поражения все имеющиеся средства, от противорадиолокационных ракет до "Кинжалов". А уничтожение даже одного комплекса Patriot для нас – большая потеря, для оккупантов – важная пропагандистская победа", — подчеркнул Олег Катков.

Наконец, в-третьих, применение подобных авиабомб еще больше актуализировало вопрос получения Украиной современных истребителей западного образца, способных вести воздушное сражение на дальности 100 км и выше, используя современные авиационные ракеты, скажем AIM-120 или Meteor.

"Используя данные ракеты, можно с безопасной дальности производить пуски и поражения самолетов-носителей. Поэтому так важно получить современные истребители поколения 4+. И это может быть любое из них: F-16, F-15, F/A-18, французский Dassault Rafale, шведский Gripen или европейский Eurofighter", — подчеркнул Олег Катков.

Напомним, еще ранее командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер сообщил, что Украина не только уже получила JDAM, но и использует их, хотя и не дал подробностей.