ВСУ вот-вот пойдут в наступление? В сети все чаще мелькает важная для атаки техника (видео)

Новая техника пригодится в наступлении ВСУ

Утечка якобы секретных документов, в которых говорится о подготовке Украиной контрнаступления, это еще один признак того, что от этих планов ВСУ не откажутся. Один из них – появление в информационном пространстве инженерных средств разминирования образца НАТО. Как понятно из названия, они нужны, чтобы разминировать проходы, что нужно для наступления.

Так, в пятницу, 7 апреля, появилось видео проезда по дороге инженерной машины M1132 Engineer Squad Vehicle на базе колесного американского БТР Stryker.

Как и обычный "Страйкер", М1132 весит порядка 19 тонн и вооружается пулеметом калибра 12,7 или 7,62 мм, или станковым гранатометом Мк19, и бронезащитой от крупнокалиберных пуль калибром 14,5 мм и осколков. БТР способен перевозить до 9 человек десанта и 2 человек экипажа, но при этом еще имеет и минный трал LWMR весом около 2,5 тонн.

LWMR состоит из двух четырехколесных катков, а их шины этих колес устойчивы к проколам, будучи изготовлены из специального износостойкого полиуретанового компаунда.

В рабочем состоянии роликовые колеса "вспахивают" землю перед БТР. От этого вражеские мины взрываются. Система может оснащаться устройством для противодействия взрывателям магнитного типа.

В результате после работы LWMR получается ширина проделываемой колеи для прохода техники и солдат не менее 1 м, время подъёма трала – 10 с. Всего ВСУ получат 90 БТР Stryker и 20 тралов LWMR.

Ранее в сети появилось видео применения другой американской системы разминирования — M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), которая представляет из себя самоходную систему разминирования на базе БТР М 113.

Принцип ее работы похож на советскую систему УР-77, только та предназначена для проделывания проходов в минных полях из противотанковых мин, а М58 – противопехотных.

В обоих случаях используется шнур длиной до 100 метров с зарядом взрывчатки внутри, который выстреливается на поле и подрывается, что ведет и к взрыву мин, оказавшихся на длине в 100 метров и ширине 8 метров от шнура М58. В итоге быстро получается безопасный проход.

М58

Подобная техника в виде машин М1132 и М58 несомненно, пригодятся ВСУ для будущего контрнаступления, анонсированного министром обороны Алексеем Резниковым.