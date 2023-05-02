Украине пообещали больше снарядов для ЗРК Gepard: чем интересна немецкая зенитка (видео)

ЗРК может выцелить врага в воздухе, на земле и воде

В Украину с августа должны поставлять боеприпасы для самоходных зениток Gepard. Их поставлять будут из Германии, как и сами установки. Производство снарядов настраивается.

Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, оружие переданное Германией нельзя использовать для обстрелов россии. Что касается снарядов, сообщалось, что Rheinmetall заявляли о возможности поставки первой партии раньше — до июля.

Зенитная самоходная установка Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения целей в воздухе и ликвидации целей на земле. Следует отметить, что дальность уничтожения воздушных целей от 100 до 4000 м. При этом объект должен быть на высоте до 3 км и лететь со скоростью до 350-400 м/с (1260 — 1440 км/ч).

Особенности Gepard

Цели на земле или воде можно ликвидировать на расстоянии до 4,5 км. Вооружение — две пушки калибром 35 мм. Скорострельность — 550 выстрелов в минуту. Таким вооружением можно сбить не только дроны, но и некоторые ракеты. Gepard относится к системам меньшей дальности, однако является частью украинских сил ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал о необходимости Украины в дополнительных средствах обороны против угроз с воздуха. Среди поставок от немецкого оборонпрома есть и другая эффективная система ПВО Skynex – она показывает хорошие результаты против дронов.