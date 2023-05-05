Назван самый мощный Android-смартфон на начало мая 2023 года

Новинка пока еще недоступна широкому кругу пользователей

Пока украинцы пытаются понять, как смартфон на Android можно ускорить за 2 минуты, в мире происходит оживление рынка мобильных гаджетов.

Об этом пишет издание My Drivers со ссылкой на данные бенчмарка AnTuTu.

"Среди новых гаджетов особый интерес вызывает серия iQOO Neo8 — Pro-модель линейки с кодовым номером V2302A появилась в базе и сумела набрать 1 368 597 баллов с разбивкой по категориям: 298 850 баллов CPU, 594 203 GPU, 263 503 за память и 212 041 за пользовательский опыт", — говорится в сообщении.

"Таким образом, новинка, анонс которой ожидается в ближайшее время, стала самым мощным смартфоном на данный момент", — отмечает издание.

Другими словами, это всего лишь вывод китайского бенчмарка, поэтому вывод о том, насколько стоит доверять китайцам, каждый пользователь должен сделать сам.

Напомним, что ранее инсайдеры рассказали об использовании в устройстве процессора MediaTek Dimensity 9200+, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутреннего накопителя. При этом работать устройство будет под управлением Android 13 прямо из коробки. В тестах Geekbench смартфон набрал 2034 баллов в одноядерном тесте и 5245 баллов в многоядерном. Помимо этого, iQOO Neo8 приписывают 6,78-дюймовый экран с разрешением 2800 x 1260 пикселей, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Также нелишним будет напомнить о том, что ранее назывались самые быстрые смартфоны на Android за март 2023 года.