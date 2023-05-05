Названо найпотужніший Android-смартфон на початок травня 2023 року

Новинка поки що недоступна широкому колу користувачів

Поки українці намагаються зрозуміти, як смартфон на Android можна прискорити за 2 хвилини, у світі відбувається пожвавлення ринку мобільних гаджетів.

Про це пише видання My Drivers із посиланням на дані бенчмарку AnTuTu.

"Серед нових гаджетів особливий інтерес викликає серія iQOO Neo8 — Pro-модель лінійки з кодовим номером V2302A з’явилася в базі і зуміла набрати 1 368 597 балів з розбивкою за категоріями: 298 850 балів CPU, 594 203 G5 2, 2 за користувальницький досвід ", — йдеться в повідомленні.

"Таким чином, новинка, анонс якої очікується найближчим часом, стала найпотужнішим смартфоном на даний момент", — зазначає видання.

Іншими словами, це лише повідомлення китайського бенчмарку, тому висновок про те, наскільки варто довіряти китайцям, кожен користувач повинен зробити сам.

Нагадаємо, що раніше інсайдери розповіли про використання у пристрої процесора MediaTek Dimensity 9200+, до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ внутрішнього накопичувача. При цьому працювати пристрій буде під керуванням Android 13 прямо із коробки. У тестах Geekbench смартфон набрав 2034 балів у одноядерному тесті та 5245 балів у багатоядерному. Крім цього, iQOO Neo8 приписують 6,78-дюймовий екран з роздільною здатністю 2800 x 1260 пікселів, акумулятор на 5000 мАг і підтримку швидкого заряджання потужністю 120 Вт.

Також незайвим буде нагадати про те, що раніше називалися найшвидші смартфони на Android за березень 2023 року.