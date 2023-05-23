Под Бахмутом взорвалась колонна российской техники: какие мины могли это сделать (фото, видео)
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Минные поля лучше срабатывают на грунтовке
Недалеко от Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои, в Донецкой области в Андреевке на противотанковых наземных минах взорвалась колонна российской техники. Был поврежден танк Т-80 и не менее 4 БМП.
Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker. Аналитики предполагают, что колонна взорвалась на противотанковых минах дистанционного действия РААМ или АТ-2.
Мины "АТ-2"
Мины "АТ-2" немецкого производства. Они используются в РСЗО двух типов — в ракетах "LARAT 2" реактивной системы залпового огня "LARS" (Waffensystem LARS) и в ракетах реактивной крупнокалиберной системы залпового огня "MARS" (Waffensystem MARS). Украине Германия передавала вторую установку. В такой ракете 28 мин. Они подрываются, когда проезжая техника тянет проволоку, которая выходит из верхней части или когда мина сдавливается давлением.
Мины из "RAAM"
Украина получила снаряды "RAAM", создающие противотанковые минные поля от США. Разработка их началась еще во времена холодной войны, ведь в СССР было гораздо больше танков, чем в странах НАТО. Снаряды с противотанковыми минами выстреливаются из 155 мм пушки. Применять их лучше на грунтовых дорогах, чтобы мины не разбились при выбросе из хвостовой части снаряда. Мина возводится при приземлении и детонирует при обнаружении соответствующей электромагнитной сигнатуры бронетранспортера. В одном снаряде размещается 9 мин.
Ранее "Телеграф" сообщал, что противотанковые мины в RAAM позволяют быстро поставить заслон при наступлении врага. Однако могут использоваться и при наступлении, чтобы перекрыть оккупантам отступление. Отметим, мины ликвидируются через несколько дней самостоятельно.