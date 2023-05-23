Под Бахмутом взорвалась колонна российской техники: какие мины могли это сделать (фото, видео)

Минные поля лучше срабатывают на грунтовке

Недалеко от Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои, в Донецкой области в Андреевке на противотанковых наземных минах взорвалась колонна российской техники. Был поврежден танк Т-80 и не менее 4 БМП.

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker. Аналитики предполагают, что колонна взорвалась на противотанковых минах дистанционного действия РААМ или АТ-2.

Уничтоженная российская техника

Последствия взрыва на мине

Мины "АТ-2"

Мины "АТ-2" немецкого производства. Они используются в РСЗО двух типов — в ракетах "LARAT 2" реактивной системы залпового огня "LARS" (Waffensystem LARS) и в ракетах реактивной крупнокалиберной системы залпового огня "MARS" (Waffensystem MARS). Украине Германия передавала вторую установку. В такой ракете 28 мин. Они подрываются, когда проезжая техника тянет проволоку, которая выходит из верхней части или когда мина сдавливается давлением.

Мина "АТ-2"

Мины из "RAAM"

Украина получила снаряды "RAAM", создающие противотанковые минные поля от США. Разработка их началась еще во времена холодной войны, ведь в СССР было гораздо больше танков, чем в странах НАТО. Снаряды с противотанковыми минами выстреливаются из 155 мм пушки. Применять их лучше на грунтовых дорогах, чтобы мины не разбились при выбросе из хвостовой части снаряда. Мина возводится при приземлении и детонирует при обнаружении соответствующей электромагнитной сигнатуры бронетранспортера. В одном снаряде размещается 9 мин.

Ракета "RAAM"

Ранее "Телеграф" сообщал, что противотанковые мины в RAAM позволяют быстро поставить заслон при наступлении врага. Однако могут использоваться и при наступлении, чтобы перекрыть оккупантам отступление. Отметим, мины ликвидируются через несколько дней самостоятельно.