Новое слово в защите танков: оккупанты вместо брони используют металлолом

Или брони нет или ее успешно продали еще в тылу

Проблемы с защитой техники заставляют росийских оккупантов идти на сомнительные эксперименты с бронированием, которое только ухудшает характеристики танков. Но иногда эти эксперименты выглядят как попытка скрыть кражу брони.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своем Telegram-канале выложил фото российского танка Т-80, на котором вместо части коробок динамической брони к корпусу приварены гильзы от артиллерийских снарядов.

"Десятилетия разработок динамической защиты и комплексов активной защиты. Поколения и эпохи повышения защищённости танков. Результат… Сначала не сразу понял, что это за странная динамическая защита на российском Т-80, а затем дали крупный кадр и… И как это комментировать?", — задается вопросом эксперт.

Отметим, что подобная "модернизация" может иметь два объяснения – банальную нехватку нормальных "кирпичей" динамической защиты со взрывчаткой или же их продажу, из-за чего экипажам на местах приходится хоть как-то защищать корпус танка.

В ходе провального зимнего наступления рф, именно танки Т-80 должны были стать, по мнению пропагандистов, основной ударной силой, но безуспешно.

А тем временем ВСУ продолжают получать модернизированные танки от международных партнеров.