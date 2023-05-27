Канада предоставит Украине новые ракеты: что они могут сбить (видео)

AIM-9X можно интегрировать с широким спектром самолетов, включая E/A-18G, F/A-18C/D, F-15, F-15C, F/A-18E/F, F-15E, F-16, модели F-22 и F-35, изучалась возможность установить и на советскую авиацию

Канада продолжает, как и другие западные союзники, оказывать Украине поддержку. С последнего – важная помощь для защиты неба. Речь идет о ракетах AIM-9 из запасов канадской армии.

Их передадут Украине на безвозмездной основе, сообщила министр вооруженных сил Канады Анита Ананд. Речь о 43 ракетах. Ранее анонсированная поставка вооружения частично уже в Украине — это пулеметы, автоматы, наборы для чистки и магазины. До конца мая должны поставить все 21 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 млн боеприпасов к ним.

Ракеты AIM-9 Sidewinder это первые ракеты класса "воздух-воздух", которые официально передают западные союзники. Это американские ракеты ближнего радиуса действия.

Характеристики AIM-9 Sidewinder:

Основная функция — ракета "воздух-воздух"

— ракета "воздух-воздух" Подрядчик — Raytheon и Loral Martin

Raytheon и Loral Martin Длина – 9 футов, 5 дюймов (2,87 метра)

– 9 футов, 5 дюймов (2,87 метра) Диаметр – 5 дюймов (0,13 метра)

– 5 дюймов (0,13 метра) Боеголовка — кольцевидная осколочная боевая часть

— кольцевидная осколочная боевая часть Вес запуска – 190 фунтов (85,5 килограмма)

– 190 фунтов (85,5 килограмма) Система наведения — Твердотельная инфракрасная система самонаведения

— Твердотельная инфракрасная система самонаведения Дата ввода – 1956.

Существует много версий ракеты, которую получит Украина — неизвестно. У Канады есть и новейшие AIM-9X Block II, которые могут сделать "очень больно" пусть не российским самолетам, а российским ракетам, в том числе Х-101/Х-555, и дронам-камикадзе Shahed.

Отметим, что адаптировать под подобные ракеты можно и советские самолеты. Однако Украина может получить от Чехии самолеты, являющиеся носителями таких ракет — L-159.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важным вооружением для Украины стал бы самолет A-10 Thunderbolt. Среди его вооружений есть такие ракеты как AIM-9 Sidewinder, но главное его преимущество не в этом.