Погранслужба получила новые катера: зачем они Украине в Черном море

Госпогранслужба получит два катера

На днях стало известно о проходе через пролив Босфор грузового судна Gaja с двумя патрульными катерами FPB 98 MKI французской постройки для Госпогранслужбы Украины.

Судя по видео, распространенному в Twitter турецким любителем споттинга (увлечение, заключающегося в наблюдении за чем-либо – Ред.) Yörük Işık, проход судна зафиксирован 23 мая, так что катера должны уже находиться в Украине.

Катера FPB 98 MKI были заказаны Украиной для вооружения Погранслужбы еще в 2021 году, причем пять катеров из 20 должно было построить СП "Нибулон" в Николаеве, глава которого — Герой Украины Алексей Вадатурский — погиб от обстрела оккупантов.

Катера FPB 98 MKI являются малыми патрульными судами, предназначенными для охраны морского района, пресечения морской контрабанды и незаконной миграции, защиты вод страны от браконьеров, поиска и спасения на воде и много другого.

Экипаж 32-метрового катера состоит из 14 человек. Судно может вооружаться крупнокалиберными пулеметами или 30 мм пушками, имеет скорость до 35 узлов (63 км/ч), способно пройти до 1200 морских миль (2220 км) при скорости в 10 узлов (18,5 км/ч).

Напомним, наши Военно-морские силы приняли в строй малый бронированный артиллерийский катер "Буча", на церемонии присутствовал и главком ВСУ Валерий Залужный.