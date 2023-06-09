Гибрид трактора и танка: на Харьковщине создали уникальную технику, чем она важна (фото, видео)

Машина управляется дистанционно с помощью пульта

Во время полномасштабной войны Украина не только получает различную технику от союзников, но и создает собственную. Таким примером стал трактор-беспилотник для разминирования полей, который собрали на Харьковщине.

Разработкой машины, которую создали на базе трактора "ХТЗ", занимались военные, предприниматели, саперы и ученые в Балаклейской общине. Об этом сообщает Mediaport.

Как выглядит трактор-беспилотник. Фото - Mediaport

Главной особенностью этой техники заключается в том, что она управляется дистанционно с помощью пульта. В то же время параллельно работают саперы.

Трактор-беспилотник управляется с пульта. Фото - Mediaport

За одну неделю трактор-беспилотник уничтожил более 30 противопехотных мин. При этом серьезных повреждений уникальная техника не получила.

Фото - Mediaport

"Сигнальные лампы, блокировка клавиатуры, включение и выключение пульта, клавиши, которыми мы начинаем и заканчиваем движение. Имеется кнопка аварийной остановки. Если авария, глушим трактор и останавливаемся", — рассказал об управлении трактора-беспилотника инженер-разработчик Илья Аносов.

Трактор-беспилотник. Фото - Mediaport

Что известно о тракторе-беспилотнике для разминирования полей

Ноу-хау представляет собой гибрид трактора харьковского производства и оборудования из танка. На его создание у разработчиков ушло полтора месяца. Об этом сообщает "Суспільне. Новини".

"Разработали чертежи, собрали — на все это было потрачено полтора месяца. Это каточные минные тралы, которые устанавливаются на танках. Для того чтобы при наступлении делать проходы через минные поля. Один каток весит у нас 350 кг", — объясняет разработчик Иван Яловол.

Трактор-беспилотник в работе. Фото - Суспільне. Харків

Такая машина на Харьковщине на данный момент одна. При этом она дешевле иностранных образцов, эффективна и ускоряет работу саперов,

"Противопехотные мины — 99% взрывоопасных устройств снимается этой машиной. Машина зарубежного образца стоит 1,3 миллиона долларов, а этот автомобиль будет стоить в 10 раз дешевле", — говорит директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что разведчики получили комплекс БПЛА PD-2 украинского производства. Радиус полета этих беспилотных летательных аппаратов составляет 180 км.