Гібрид трактора й танка: на Харвщині створили унікальну техніку, чим вона важлива (фото, відео)

Машина керується дистанційно за допомогою пульта

Під час повномасштабної війни Україна не лише одержує різну техніку від союзників, а й створює власну. Таким прикладом став трактор-безпілотник для розмінування полів, що його зібрали на Харківщині.

Розробкою машини, яку створили на базі трактора "ХТЗ", займалися військові, підприємці, сапери та вчені у Балаклійській громаді. Про це повідомляє Mediaport.

Який виглядає трактор-безпілотник. Фото — Mediaport

Головною особливістю цієї техніки у тому, що вона управляється дистанційно з допомогою пульта. Водночас паралельно працюють сапери.

Трактор-безпілотник керується з пульта. Фото — Mediaport

За один тиждень трактор-безпілотник знищив понад 30 протипіхотних мін. При цьому серйозних пошкоджень унікальна техніка не зазнала.

Фото — Mediaport

"Сигнальні лампи, блокування клавіатури, вмикання та вимикання пульта, клавіші, якими ми починаємо і закінчуємо рух. Є кнопка аварійної зупинки. Якщо аварія, глушимо трактор і зупиняємося", — розповів про управління трактора-безпілотника інженер-розробник Ілля Аносов.

Трактор-безпілотник. Фото — Mediaport

Що відомо про трактор-безпілотник для розмінування полів

Ноу-хау є гібридом трактора харківського виробництва та обладнання з танка. На його створення у розробників пішло півтора місяця. Про це повідомляє "Суспільне. Новини".

"Розробили креслення, зібрали — на все це було витрачено півтора місяця. Це каткові мінні трали, які встановлюються на танках. Для того, щоб при настанні робити проходи через мінні поля. Одна ковзанка важить у нас 350 кг", — пояснює розробник Іван Яловол.

Трактор-безпілотник у роботі. Фото — Суспільне. Харків

Така машина на Харківщині зараз одна. При цьому вона дешевша за іноземні зразки, ефективна і прискорює роботу саперів,

"Протипіхотні міни — 99% вибухонебезпечних пристроїв знімається цією машиною. Машина закордонного зразка коштує 1,3 мільйона доларів, а цей автомобіль коштуватиме в 10 разів дешевше", — каже директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що розвідники одержали комплекс БПЛА PD-2 українського виробництва. Радіус польоту цих безпілотних літальних апаратів становить 180 км.