Отбиться невозможно: представлен рой беспилотных подлодок Combat XLUUV

Новые подводные аппараты дистанционно управляются с корабля-носителя

Украинские военные уже научились эффективному использованию морских дронов, и можно только представить, каких результатов им удастся достичь благодаря новому оружию, которое, возможно, когда-нибудь передадут союзники.

Речь идет о необычных автономных субмаринах, которые были представили на международной выставке Madex в Южной Корее, пишет издание Naval News.

Новый подводный аппарат без экипажа от компании Hanwha Ocean получил название Combat XLUUV.

Эти подводные аппараты дистанционно управляются с корабля-носителя.

Одной из самых необычных особенностей Combat XLUUV является возможность их использования в виде роя подводных беспилотников для атак противника.

Combat XLUUV оснащен двумя торпедными установками, имеет длину 23 м и водоизмещение 60 т. Конфигурация торпедных отсеков предполагает использование тяжеловесных ракет LIG Nex1 Tiger Shark с ведущей наводкой, конформные гидролокаторы вдоль корпуса и X-образные.

Особенностью Combat XLUUV является возможность их использования в виде роя подводных беспилотников для атак противника. Другими словами, при массовой атаки такого роя противоторпедная защита не будет успевать реагировать на атаку и наверняка "зевнет" парочку торпед.

Движение беспилотных субмарин обеспечивается литий-ионными батареями и системами AIP (независимыми от воздуха силовыми установками) – двумя технологиями, использованными в программе KSS III Batch 2.

Компания Hanwha Ocean заявляет, что уже получила контракт на "концептуальное исследование и испытание" от Управления программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) и, как ожидается, завершит этот этап исследования в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что руководство Украины намерено создать первый в мире флот морских дронов – возможно, Hanwha Ocean передаст для него парочку своих разработок.