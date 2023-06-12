Відбитися неможливо: представлений рій безпілотних підводних човнів Combat XLUUV

Нові підводні апарати дистанційно керуються з корабля-носія

Українські військові вже навчилися ефективному використання морських дронів, і можна лише уявити, яких результатів їм вдасться досягти завдяки новій зброї, яку, можливо, колись передадуть союзники.

Йдеться про незвичайні автономні субмарини, які були представлені на міжнародній виставці Madex у Південній Кореї, пише видання Naval News.

Новий підводний апарат без екіпажу від компанії Hanwha Ocean отримав назву Combat XLUUV.

Ці підводні апарати дистанційно керуються з корабля-носія.

Однією з незвичайних особливостей Combat XLUUV є можливість їх використання у вигляді рою підводних безпілотників для атак противника.

Combat XLUUV оснащений двома торпедними установками, має довжину 23 м та водотоннажність 60 т. Конфігурація торпедних відсіків передбачає використання великовагових ракет LIG Nex1 Tiger Shark з провідним наведенням, конформні гідролокатори вздовж корпусу та X-подібні.

Особливістю Combat XLUUV є можливість їхнього використання у вигляді рою підводних безпілотників для атак супротивника. Іншими словами, при масовій атакі такого рою протиторпедний захист не встигатиме реагувати на атаку і напевно "прогавить" парочку торпед.

Рух безпілотних субмарин забезпечується літій-іонними батареями та системами AIP (незалежними від повітря силовими установками) – двома технологіями, використаними у програмі KSS III Batch 2.

Компанія Hanwha Ocean заявляє, що вже отримала контракт на "концептуальне дослідження та випробування" від Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA) і, як очікується, завершить цей етап дослідження наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що керівництво України має намір створити перший у світі флот морських дронів – можливо, Hanwha Ocean передасть для нього парочку своїх розробок.