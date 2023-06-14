Десять к одному – так ли страшна для ВСУ потеря 16 американских БМП

Александр Коваленко уверен — статистика говорит только в пользу Bradley

В ходе начавшегося в начале июня контрнаступления, ВСУ не только освободили ряд населенных пунктов, но и понесли ощутимые потери в боевой технике.

Так, по данным CNN, в ходе боев ВСУ потеряли 16 ранее полученных американских БМП M2 Bradley из 109 полученных, то есть около 15%.

Как поясняет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, БМП M2 Bradley массой 30 тонн имеет многослойную разнесённую броню, стальные экраны, алюминиевую броню корпуса, динамическую защиту. Днище усилено стальным листом. Борт держит пулю 14,5 мм, лоб — 25 мм подкалиберный бронебойный снаряд. В целом эта БМП обеспечивает максимальное выживание десанту.

В то же время советские БМП ей значительно уступают. Так БМП-2 массой 15 тонн имеет стальную катаную гомогенную противопульную и противоосколочную броню. Верхний лист "на ура" прошивается 5,45 мм пулей, не говоря уж о других калибрах и наездах на мины. БМП-2 не дают высокой защиты десанту, зато имеют очень неплохой показатель плавучести.

Такую слабую броню БМП времен СССР Александр Коваленко объясняет слабым двигателем советских боевых машин, на которые просто нельзя было ставить более мощную защиту, чтобы не перегружать двигатель. И поскольку броня Bradley мощнее, именно их и бросили на штурм.

"Потому, что даже одна жизнь, ценнее 30/60 тонн металла", — резюмирует эксперт.

При этом, как пишет Александр Коваленко, потери российских бронемашин с начала июня составили 164 единицы, что в 10 раз больше потерь Bradley.

Напомним, главный сержант 47-й механизированной бригады ВСУ Валерий Маркус призвал украинцев не поддаваться российской пропаганде, рассказывающей о якобы огромных наших потерях и неудаче наступления.