На дежурство вышли робокопы: аэропорт Сингапура начали охранять роботы-полицейские

Роботы высотой с человеческий рост могут использоваться для обеспечения кордона или предупреждения прохожих

Роботы все более активно внедряются во всем мире не только для выполнения тяжелых ручных работ или поражения вероятных целей при помощи огнемета, но и для охраны общественного порядка.

Так, подобные полицейские патрульные роботы начали применяться в Сингапуре после более чем после пяти лет испытаний, рассказывает straitstimes.

Роботы высотой около 1,7 м могут использоваться для обеспечения кордона или предупреждения прохожих во время инцидента до того, как на место происшествия прибудут настоящие полицейские.

Оснащённые камерами, датчиками, динамиками, дисплеем, поворотниками и сиреной, они способны к автономному патрулированию и могут позволить полиции напрямую общаться с населением.

Полиция Сингапура (SPF) заявила, что два робота начали работать в Терминале 4 аэропорта "Чанги", где они служат дополнительными глазами стражей порядка.

Полицейские роботы впервые были представлены публике на параде в Чингае в феврале 2018 года на встрече Китайского Нового года. С тех пор они прошли несколько этапов изменений.

У каждого робота в аэропорту "Чанги" есть выдвижная мачта, которая может подниматься до 2,3 м, и несколько камер для поля зрения на 360 градусов. По словам суперинтенданта полиции Лим Ке Вей, патрульные роботы предназначены для обеспечения дополнительного присутствия полиции в терминале аэропорта. Роботы помогут офицерам принимать более взвешенные решения и лучше справляться с инцидентами.

Такие роботы, по мнению полицейских, разгрузят офицеров и сократят необходимое для пешего патрулирования число людей, обеспечив при этом эффект присутствия стражей порядка.

Конечно, ожидать подобных технических чудес в Украине пока еще рано, но даже сейчас, в условиях войны, по улицам столицы спокойно разгуливают робособаки, радуя и развлекая окружающих.