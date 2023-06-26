На чергування вийшли робокопи: аеропорт Сінгапуру почали охороняти роботи-поліцейські

Роботи заввишки з людське зростання можуть використовуватися для забезпечення кордону або попередження перехожих

Роботи дедалі більше активно застосовуються у світі не тільки для виконання важких ручних робіт чи поразки можливих цілей за допомогою вогнемету, але й для охорони громадського порядку.

Так, подібні поліцейські патрульні роботи почали впроваджуватися у Сінгапурі після більш ніж після п’яти років випробувань, розповідає straitstimes.

Роботи заввишки близько 1,7 м можуть використовуватися для забезпечення кордону або запобігання перехожим під час інциденту до того, як на місце події прибудуть справжні поліцейські.

Оснащені камерами, датчиками, динаміками, дисплеєм, поворотниками та сиреною, вони здатні до автономного патрулювання та можуть дозволити поліції безпосередньо спілкуватися з населенням.

Поліція Сінгапуру (SPF) заявила, що два робота почали працювати в Терміналі 4 аеропорту "Чанги", де вони служать додатковими очима правоохоронців.

Поліцейські роботи вперше були представлені публіці на параді в лютому 2018 року на зустрічі Китайського Нового року. З того часу вони пройшли кілька етапів змін.

Кожен робот в аеропорту "Чанги" має висувну щоглу, яка може підніматися до 2,3 м, і кілька камер для поля зору на 360 градусів. За словами суперінтенданта поліції Ліма Ке Вей, патрульні роботи призначені для забезпечення додаткової присутності поліції у терміналі аеропорту. Роботи допоможуть офіцерам приймати більш виважені рішення та краще впоратися з інцидентами.

Такі роботи, на думку поліцейських, розвантажать офіцерів і скоротять необхідну для пішого патрулювання кількість людей, забезпечивши при цьому ефект присутності правоохоронців.

Звісно, чекати подібних технічних чудес в Україні поки що зарано, але навіть зараз, в умовах війни, вулицями столиці спокійно розгулюють робоособаки, радуючи та розважаючи оточуючих.