Винтовка 130 лет "от роду": с чем воюют оккупанты и почему она может быть опасна

Несмотря на возраст, оружие могло быть опасным, но бойцам ВСУ повезло

В ходе контрнаступления ВСУ наши бойцы уничтожают врага, берут пленных и трофеи, в числе которых оказываются настоящие раритеты вроде винтовки Мосина. Последнюю начали выпускать более 130 лет назад.

Трофей продемонстрировали в своем Telegram-канале бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сражающиеся под Бахмутом, и сильно удивились такому снаряжению российских оккупантов.

Действительно, винтовка Мосина, производимая с 1891 года и модернизированная в 1930-м, в век автоматического оружия выглядит полным анахронизмом. Магазин на пять патронов и ручное заряжание после каждого выстрела делает обладателя такой винтовки беззащитным перед бойцом с автоматом Калашникова и 30 патронами в рожке, которые он может выпустить за три секунды.

В результате, при столкновении на близких дистанциях в городской застройке или окопах, как это случилось в ходе наступления 3-й штурмовой бригады, винтовка Мосина проигрывает современным автоматическим винтовкам.

Но все же относиться с пренебрежением к 130-летнему "ветерану" не стоит, ведь вместе со снайперским прицелом из "мосинки" можно уверенно бить на расстояние больше 1 км, в то время "калаш" работает максимум на 500-600 метрах.

В снайперском варианте мосинка опаснее АК

К счастью, на доставшейся бойцам ВСУ в качестве трофея винтовке оптики не было, что сделало ее бесполезной в противостоянии с украинскими военными.

Отметим, что в руках бойцов ВСУ часто появляются импортные "стволы", которые часто покупаются за свои деньги.