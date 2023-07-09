"Армат" не будет, других танков – тоже: эксперт раскрыл состояние танковой промышленности врага

С ростом темпов наступления ВСУ танкопром оккупантов окончательно ляжет

Ежемесячно российские оккупанты в Украине теряют не менее 200 танков, однако восполнить эти потери им нечем, в то время как ВСУ имеют уже больше танков, чем рф. Объясняется это полной деградацией танковой промышленности рф.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, россияне могут уже не мечтать не только о пресловутой "Армате", но даже об уже давно устаревшем, но пока самом массовом у оккупантов танке Т-72.

По словам эксперта, в рф давно нет серийного производства танков. Так, Т-72 и Т-80 не производились с 1998 года, танки Т-90 – с 2011-го и подвергались исключительно ремонту и модернизации имеющихся в строю и на хранении.

"Это привело к деградации производственных линий тех же танков Т-72. За 25 лет они, как таковые, были разобраны, распилены, развалены. Например, для производства Т-72 необходимо, чтобы работали 15 тыс. технологических процессов. Большинство из них давно отсутствуют. Для обеспечения производства нового танка Т-72 необходимо применять 6,5 тыс. пресс-форм. Больше половины из них утеряны, либо переплавлены. В производстве одного танка Т-72 используется около 20 тыс. инструментов, части из которых на производстве нет", – подчеркнул Александр Коваленко.

Отсюда, по словам эксперта, и массовое появление на передовой старых Т-54/55 и Т-62, восстанавливать которые куда проще и быстрее чем Т-72, Т-80 или Т-90.

Но и с этим у оккупантов проблемы, так как работы идут на ремонтных заводах, где не хватает опытных специалистов и свежих конструктивных идей. Но зато быстрота ремонта Т-62/54/55 позволяют хотя бы приблизительно компенсировать те 200 танков в месяц, теряемых оккупантами.

"Но самое главное то, что присутствие танков в основном сконцентрировано во второй линии. А это всё значит, что настоящий стресс для РОВ ещё впереди", — намекает эксперт на то, что потери танков рф будут только расти и компенсировать их даже старыми машинами будет невозможно.

Напомним, что нехватка танков заставляет оккупантов создавать таких "франкенштейнов", что теряются даже эксперты.