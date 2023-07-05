В бой пошли "мамонты": оккупанты наращивают поставки на фронт 75-летних танков

Еще порядка 20 танков в возрасте за 70 лет везут на фронт

В Воронежской области рф снова засекли эшелон с танками Т-54, производство которых началось в 1947 году, и их модификацией Т-55. Очевидцы удивляются этому, говоря, что танки "древние, как мамонты, и свежие очевидно закончились". Впервые такие переброски были замечены еще весной.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина. На открытых железнодорожных платформах видно около двух десятков танков, часть из которых Т-55, производство которых началось в 1958 году.

На современном поле боя в прямом столкновении с техникой ВСУ – советской и натовской, Т54/55 обречен на быстрое уничтожение. Так, их оружие – это 100 мм пушка (у современных танков калибр орудия составляет 120-125 мм), броня состоит из обычных сварных листов стали и имеет толщину максимум 200 мм — башня, корпус — до 100 мм. При этом современное поле боя насыщенно противотанковыми ракетами, способными пробивать броню толщиной более 1000 мм.

Впрочем, по версии западных аналитиков, использовать подобные танки будут только в обороне или в качестве самоходной артиллерии на некотором удалении от передовой. Кроме того, они гораздо проще современных и учить экипажи на них быстрее, а общее их число превышает 20 тысяч единиц, что позволяет не жалеть о потерях и быстро их возмещать.

А тем временем оккупанты постоянно ищут новые способы использования устаревших танков – превращают в кустарные 57 мм артиллерийские установки со старой пушкой С-60 и даже в "камикадзе", загружаемые тоннами взрывчатки для атаки на украинские окопы.