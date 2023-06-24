От зенитки до камикадзе: оккупанты лихорадочно придумывают, как использовать 75-летнюю технику

Коварный трюк с 75-летним танком так и не сработал

Еще в марте из-за огромных потерь в танках российские оккупанты вынуждены были снять с консервации технику, разработанную еще при Иосифе Сталине.

Речь шла о танках Т-54/55, которые доставляли на передовую с баз хранения на Дальнем Востоке.

Уже тогда было ясно: данная техника устарела – ее броня в 100 мм (при стандарте от 600 мм у современных танков) и орудие в 100 мм (при стандарте в 120-125 мм), делали его "беззубым" и беззащитным.

С тех пор россияне лихорадочно искали способ его применения, например, в мае на шасси танка было создано некое подобие самоходной артиллерийской установки с зенитной 57-мм пушкой С-60.

Как написал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сложно представить, что именно надеялись получить оккупанты таким гибридом, но в любом случае он стал единственным.

Еще одну попытку они предприняли в июне – в этот раз Т-54/55 хотели превратить в наземный камикадзе, для чего в танк загрузили 6 тонн тротила и направили в сторону позиций ВСУ.

"Видимо, предварительно на танке закрепили акселератор перед тем, как спрыгнуть. К счастью, танк наехал на мину до того, как добрался до украинских бойцов. Однако довольно значительная сила взрыва представляет опасность даже на расстоянии", — прокомментировал в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

В то время как оккупанты воюют всяческим антиквариатом, ВСУ получают современные легкие и мобильные ракетные системы для нанесения беспокоящих ударов.