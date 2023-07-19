Минус еще один крейсер – ВМФ россии может лишиться очередного флагмана

Флагман может быть потерян по прозаической причине

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАКРК) и временный флагман российского военно-морского флота "Петр Великий" будет списан из состава ВМФ рф, и это находит новые подтверждения. Впервые данная информация стала пульсировать в апреле этого года.

И как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этого следовало ожидать, ведь, по имеющейся информации, ТАРКР "Петр Великий" будет списан после того, как завершится ремонт его собрата ТАРКР "Адмирал Нахимов".

"Дело в том, что с 2014 я пристально наблюдал за процессом ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов". Его отправили на ремонт в 1997-м и он до сих пор на нём находится. Разумеется, у многих возникает вопрос, а причём здесь "Пётр Великий"?", — пишет эксперт.

Дело в том, что "Пётр Великий" ещё в 2019 году требовал вывода на ремонт, но место для отправки на ремонт было занято другим тяжелым атомным ракетным крейсером — "Адмиралом Нахимовым". Вслед за окончанием ремонтных работ на последнем встать на ремонт должен был "Петр Великий".

Однако, несмотря на все обещания, ремонт не заканчивается. Поначалу пресс-служба верфи "Севмаш" обещала сдать "Адмирал Нахимов" в эксплуатацию в 2019-м, потом замминистра обороны россии Алексей Криворучко обещал вернуть этот корабль на боевую службу в 2022 году, затем заговорили о 2023-м.

"Корабль, нуждавшийся в срочном ремонте ещё 5 лет назад, продолжал всё это время оставаться в строю. Результат? Информация о планах его списать. И это не удивительно, ведь если не смогли завершить за 26 лет ремонт "Нахимова", то, что будет с "Петей", которому до сих пор места нет на верфи?", — резюмирует Александр Коваленко.

Пока же оккупанты готовятся списывать свой флагман, украинский флот надводных беспилотных катеров наносит эффективные удары по врагу.