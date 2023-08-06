Германия передаст Украине мощные дроны: такие ВСУ уже дарил Люк Скайуокер (фото, видео)

Вскоре военные получат несколько десяткой новой техники

Германия, регулярно оказывающая помощь Украине, передаст для ВСУ модернизированные датские БПЛА RQ-35 Heidrun. Бойцы уже успешно использовали эти беспилотники на фронте и те хорошо себя зарекомендовали.

Об этом сообщает UAS Vision, ссылаясь на заявление от Офиса канцлера, а также авторитетный портал Soldat und Technik.

Так, немецкая компания Dynamit Nobel Defense GmbH поставит Украине 80 разведывательных беспилотников Heidrun. Они предназначены для ведения маловысотной разведки и наблюдения. БПЛА производится датской компанией Sky-Watch.

"Впервые беспилотник был доставлен в Украину в 2022 году в рамках военной помощи Дании — тогда еще через производителя Sky-Watch. Кроме того, несколько систем были закуплены в рамках краудфандинговой кампании голливудской звездой Марком Хэмиллом, известным по роли Люка Скайуокера в серии фильмов "Звездные войны", — и также переданы украинским вооруженным силам", — говорится в сообщении.

Известно, что БПЛА будут с модернизированными системами защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы.

Характеристики беспилотника RQ-35 Heidrun

Скорость: 60 км/ч;

Время полета: 90 мин;

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг;

Время развертывания: 5 мин;

Обзор камеры: 360 градусов;

Дальность управления: 10-12 км (визуально), до 30 км (через трекерную антенну);

Потолок высоты: 3,5 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте украинский беспилотник SpyGun. Он является недорогим, но быстрым в производстве БПЛА.