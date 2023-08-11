Уже "кошмарит" россиян на фронте: что известно о новом украинском БПЛА Jupiter

Новая "птичка" является многофункциональным БПЛА

На iForum 2023, на котором были представлены и военные разработки, показали новый украинский дрон Jupiter.

О его особенностях рассказывает "Телеграф".

По словам разработчиков, новая "птичка" является многофункциональным БПЛА (может работать в качестве разведчика, РЭБ или для сброса бомб) и работает по принципу VTOL (взлетает и садится из горизонтального положения).

Все это благодаря модульности и грузоподъемности аппарата, которая составляет 20 килограмм. Сам беспилотник с грузом может преодолеть более 800 километров. Существует четыре модели этих дронов. На стенде iForum была представлена самая большая — стоимостью 189 000 евро (в базовой комплектации дрон можно приобрести за 69 000 евро).

В настоящий момент Jupiter уже проходит сертификацию в МО, чтобы он мог официально поставляться в ВСУ. При этом данный аппарат уже используется на фронте (как минимум 25 бортов), благодаря волонтерской помощи.

По заверениям разработчиков, они могут производить до 100 таких БПЛА в месяц, а если будет запрос, то масштабы производства можно будет нарастить. Более того, уже сейчас инженеры компании-производителя работают над новой версией дрона "с рекордной дальностью полета".

Напомним, ранее мы писали о том, что может украинский дрон-разведчик "Фурия".

Также мы сообщали, что украина создала портативного убийцу вражеских дронов.