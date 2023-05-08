"Фурия" в воздухе: что может украинский дрон-разведчик (фото, видео)

С 2014 года произведено более 100 комплексов в разных модификациях

В России все чаще отчитываются о сбитии и нахождении украинских беспилотников. Одно из последних сообщений поступило из Белгородской области.

Там в 25 км от границы у села Подгорное сбили дрон "Фурия". Основная задача такого дрона – разведка.

Как сообщается на сайте разработчиков, выпуск украинского беспилотника начался с 2014 года. Он использовался при боевых действиях для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Среди его владельцев – ВСУ, Нацгвардия, СБУ. Особенностью дрона является длительное время полета и большой радиус действия, позволяющий выполнять задачи на тактической глубине в 50 км.

Характеристики БпЛА "Фурия":

Взлетный вес — 5,5 кг,

Радиус действия — 50 км,

Время в полете — 3 часа,

Протяженность маршрута — 200 км,

Крейсерская скорость – 65 км/ч,

Тип БпЛА – летающее крыло,

Режимы полета – полуавтоматический, автономный, управляемый камерой.

Характеристики БпЛА "Фурия"

Взлетает дрон с помощью катапульты. Приземляться может двумя способами — с помощью парашюта или самолетного. Маршрут можно изменить уже во время полета. На обслуживание нужно один-два человека. Это зависит от сложности задачи. Чтобы развернуть дрон из транспортного положения, потребуется всего 15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном дроне из Австралии. Она изготовлена из плотного картона и занимается доставкой небольших грузов. Его материал делает БПЛА дешевле, но имеет он очень высокую точность.