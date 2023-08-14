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В "стае" украинских дронов мощное пополнение: чем интересен новый БПЛА "Galka" (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В "стае" украинских дронов мощное пополнение: чем интересен новый БПЛА "Galka" (видео) Новость обновлена 14 августа 2023, 10:03

Новый БПЛА уже можно увидеть в действии

Украинские разработчики выпустили новую версию БПЛА "Валькирия" под названием "Galka". Дрон может делать все то, что и предшественник, но лучше.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как объяснили его создатели в комментарии "Суспільному", Galka — это дрон-разведчик и корректировщик. Он может находиться в воздухе более 2,5 часа. Дистанция по связи у такого беспилотника составляет в среднем 45 километров.

Особенности

  • может лететь более двух часов без подзарядки;
  • имеет онлайн-видеотрансляцию;
  • имеет программу управления QGroundControl вместо Mission Planner;
  • возможность полета без GPS;
  • бортовой компьютер Raspberry Pi и многое другое.

Характеристики

  • размеры — 1600 мм/730 мм;
  • взлетный вес — 3,7 кг;
  • крейсерская скорость — 60 км/ч;
  • продолжительность полета — 120+ мин;
  • радиус действия телеметрического и видеосигнала — 45 км;
  • взлет — автоматический, с помощью леера;
  • посадка- Автоматическая, по самолетному;
  • система навигации — GPS, автопилот с инерциальной системой;
  • силовая установка — бесколлекторный электрический двигатель;
  • материал планера — EPP, каркас из карбона, композит;
  • система энергопитания — литий-ионные аккумуляторы емкостью до 30 000 мАч;
  • климатические условия — всепогодность;
  • обогрев трубки Пито — +.

Сооснователь компании "Боевые птицы Украины" Дмитрий Ковальчук рассказал журналистам, что детали для Galka закупают в Германии, Польше и Китае. В планах производителей использоваться все больше компонентов украинского производства, чтобы выпуск новых дронов был бесперебойным.

Увидеть "Галку" в действии:

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новом украинском БПЛА Jupiter.

Теги:
#Украина #Война #БПЛА #Дроны