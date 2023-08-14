В "стае" украинских дронов мощное пополнение: чем интересен новый БПЛА "Galka" (видео)
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Новый БПЛА уже можно увидеть в действии
Украинские разработчики выпустили новую версию БПЛА "Валькирия" под названием "Galka". Дрон может делать все то, что и предшественник, но лучше.
Об этом сообщает "Телеграф".
Как объяснили его создатели в комментарии "Суспільному", Galka — это дрон-разведчик и корректировщик. Он может находиться в воздухе более 2,5 часа. Дистанция по связи у такого беспилотника составляет в среднем 45 километров.
Особенности
- может лететь более двух часов без подзарядки;
- имеет онлайн-видеотрансляцию;
- имеет программу управления QGroundControl вместо Mission Planner;
- возможность полета без GPS;
- бортовой компьютер Raspberry Pi и многое другое.
Характеристики
- размеры — 1600 мм/730 мм;
- взлетный вес — 3,7 кг;
- крейсерская скорость — 60 км/ч;
- продолжительность полета — 120+ мин;
- радиус действия телеметрического и видеосигнала — 45 км;
- взлет — автоматический, с помощью леера;
- посадка- Автоматическая, по самолетному;
- система навигации — GPS, автопилот с инерциальной системой;
- силовая установка — бесколлекторный электрический двигатель;
- материал планера — EPP, каркас из карбона, композит;
- система энергопитания — литий-ионные аккумуляторы емкостью до 30 000 мАч;
- климатические условия — всепогодность;
- обогрев трубки Пито — +.
Сооснователь компании "Боевые птицы Украины" Дмитрий Ковальчук рассказал журналистам, что детали для Galka закупают в Германии, Польше и Китае. В планах производителей использоваться все больше компонентов украинского производства, чтобы выпуск новых дронов был бесперебойным.
Увидеть "Галку" в действии:
Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новом украинском БПЛА Jupiter.