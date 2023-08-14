В "стае" украинских дронов мощное пополнение: чем интересен новый БПЛА "Galka" (видео)

Новый БПЛА уже можно увидеть в действии

Украинские разработчики выпустили новую версию БПЛА "Валькирия" под названием "Galka". Дрон может делать все то, что и предшественник, но лучше.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как объяснили его создатели в комментарии "Суспільному", Galka — это дрон-разведчик и корректировщик. Он может находиться в воздухе более 2,5 часа. Дистанция по связи у такого беспилотника составляет в среднем 45 километров.

Особенности

может лететь более двух часов без подзарядки;

имеет онлайн-видеотрансляцию;

имеет программу управления QGroundControl вместо Mission Planner;

возможность полета без GPS;

бортовой компьютер Raspberry Pi и многое другое.

Характеристики

размеры — 1600 мм/730 мм;

взлетный вес — 3,7 кг;

крейсерская скорость — 60 км/ч;

продолжительность полета — 120+ мин;

радиус действия телеметрического и видеосигнала — 45 км;

взлет — автоматический, с помощью леера;

посадка- Автоматическая, по самолетному;

система навигации — GPS, автопилот с инерциальной системой;

силовая установка — бесколлекторный электрический двигатель;

материал планера — EPP, каркас из карбона, композит;

система энергопитания — литий-ионные аккумуляторы емкостью до 30 000 мАч;

климатические условия — всепогодность;

обогрев трубки Пито — +.

Сооснователь компании "Боевые птицы Украины" Дмитрий Ковальчук рассказал журналистам, что детали для Galka закупают в Германии, Польше и Китае. В планах производителей использоваться все больше компонентов украинского производства, чтобы выпуск новых дронов был бесперебойным.

Увидеть "Галку" в действии:

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новом украинском БПЛА Jupiter.