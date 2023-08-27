Первый трофей: что известно о вертолете, захваченном в ходе спецоперации разведки

Вертолет создавался для экспорта но в результате стал основным многоцелевым у оккупантов

В среду, 23 августа, стало известно об уникальной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) по захвату вертолета Ми-8АМТШ, который один из членов экипажа посадил на украинском аэродроме.Техника данного типа не раз сбивалась ВСУ, но стала первым трофеем.

Как пишет украинский военный эксперт Андрей Харук, Ми-8АМТШ сегодня является одним из основных транспортных или транспортно-боевых вертолетов оккупантов. А начинался его путь в 1996 году.

Тогда завод-производитель вертолетов Ми-8 в Улан-Удэ переделал Ми-171 (экспортный вариант "восьмерки"), надеясь продавать их на мировом рынке.

"Главным отличием Ми-171 от предыдущих вариантов стала хвостовая грузовая рампа вместо двухстворчатого люка. Левая боковая дверь сделана шире; кроме того, добавили вторую сдвижную дверь с правой стороны. Теперь 26 десантников могли покинуть вертолет за 7-8 секунд. Силовая установка вертолета – два запорожских двигателя ТВ3-117ВМ", — приводит основные изменения на Ми-171 эксперт.

Однако на мировом рынке "новый" вертолет из Бурятии особо никого не заинтересовал и предприятие решило предложить его российским военным, предусмотрев установку шести узлов подвески для вооружения. Последнее представлено неуправляемыми и противотанковыми управляемыми ракетами типа "Штурм" и "Атака".

Вероятно, буква "Ш" в названии вертолета означает "штурмовой", во всяком случае сами оккупанты по данным Андрея Харука, зовут Ми-8АМТШ "Терминатором".

"Вертолет Ми-8АМТШ с RF-04428 (регистрационный номер. — Ред.) борт "62 красный" входил в состав 2-й вертолетной эскадрильи 337-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в аэропорту Толмачево, Новосибирск. На фото с предыдущих лет у этой машины есть балки для вооружения, а вот в украинские руки она досталась без них – очевидно, ее использовали сугубо для транспортных перевозок", — обращает внимание эксперт.

Захват Ми-8АМТШ

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов раскрыл некоторые новые детали захвата первого Ми-8АМТШ.