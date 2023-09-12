iPhone 15 и не только: какие новинки представила Apple на презентации 12 сентября (фото, видео)

"Яблочные" гаджеты пополнились новыми версиями iPhone и Apple Watch

Во вторник, 12 сентября 2023 года состоялась презентация продуктов компании Apple под девизом Wonderlust ("В ожидании чуда"). Представлены, среди прочего, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra и iPhone 15.

Трансляция презентации велась на официальном YouTube-канале компании Apple. "Телеграф" сообщает, какие "яблочные" новинки отныне доступны пользователям.

Презентация Apple 12 сентября 2023: итоги

Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra

У новых моделей усовершенствованные датчики сердечного ритма и процессоры, более яркий дисплей и батарея с более продолжительным временем действия, чем ранее. Пользователи смогут отвечать на звонки при помощи жестов. Новая функция — double tap – позволяет воспроизводить музыку или отвечать на звонки с помощью жеста.

Цены стартуют от 399 долларов

Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra

Возможности новых Apple Watch

iPhone 15

Новая модель оснащена более мощным процессором. Несколько изменился и дизайн гаджетов: пастельные тона и матовая задняя крышка. Изготовлен из легкого титанового сплава вместо нержавеющей стали. iPhone 15 оборудован камерой 48 мп. Главное обновление зарядки — Type-C, как у всех Android-смартфонов, вместо Lightning-кабеля.

15-ая версия имеет OLED-дисплей Super Retina, поддерживается технология Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость — 2000 нит при солнечном свете, что в два раза больше, чем у iPhone 14.

Размеры смартфонов:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

Встречайте iPhone 15

Возможности iPhone 15

Порт iPhone 15

Камера iPhone 15

Цены на новые iPhone:

iPhone 15 — от $799

iPhone 15 Plus — от $899

iPhone 15 Pro – от $1099

iPhone 15 Pro Max – от $1299

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли оставлять iPhone на зарядке на всю ночь. только Пользователи должны знать об одной функции.