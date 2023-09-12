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iPhone 15 и не только: какие новинки представила Apple на презентации 12 сентября (фото, видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Apple Park состоялась презентация Wonderlust Новость обновлена 12 сентября 2023, 21:51
В Apple Park состоялась презентация Wonderlust. Фото Getty Images

"Яблочные" гаджеты пополнились новыми версиями iPhone и Apple Watch

Во вторник, 12 сентября 2023 года состоялась презентация продуктов компании Apple под девизом Wonderlust ("В ожидании чуда"). Представлены, среди прочего, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra и iPhone 15.

Трансляция презентации велась на официальном YouTube-канале компании Apple. "Телеграф" сообщает, какие "яблочные" новинки отныне доступны пользователям.

Презентация Apple 12 сентября 2023: итоги

  • Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra

У новых моделей усовершенствованные датчики сердечного ритма и процессоры, более яркий дисплей и батарея с более продолжительным временем действия, чем ранее. Пользователи смогут отвечать на звонки при помощи жестов. Новая функция — double tap – позволяет воспроизводить музыку или отвечать на звонки с помощью жеста.

Apple Watch
Цены стартуют от 399 долларов
Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra
Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra
Apple Watch
Возможности новых Apple Watch
  • iPhone 15

Новая модель оснащена более мощным процессором. Несколько изменился и дизайн гаджетов: пастельные тона и матовая задняя крышка. Изготовлен из легкого титанового сплава вместо нержавеющей стали. iPhone 15 оборудован камерой 48 мп. Главное обновление зарядки — Type-C, как у всех Android-смартфонов, вместо Lightning-кабеля.

15-ая версия имеет OLED-дисплей Super Retina, поддерживается технология Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость — 2000 нит при солнечном свете, что в два раза больше, чем у iPhone 14.

Размеры смартфонов:

  • iPhone 15 (6,1 дюйма)
  • iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)
  • iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)
  • iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)
iPhone 15
Встречайте iPhone 15
iPhone 15
Возможности iPhone 15
iPhone 15
Порт iPhone 15
iPhone 15
Камера iPhone 15

Цены на новые iPhone:

  • iPhone 15 — от $799
  • iPhone 15 Plus — от $899
  • iPhone 15 Pro – от $1099
  • iPhone 15 Pro Max – от $1299

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли оставлять iPhone на зарядке на всю ночь. только Пользователи должны знать об одной функции.

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#Apple #iPhone #Apple Watch