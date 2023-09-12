iPhone 15 и не только: какие новинки представила Apple на презентации 12 сентября (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 513
"Яблочные" гаджеты пополнились новыми версиями iPhone и Apple Watch
Во вторник, 12 сентября 2023 года состоялась презентация продуктов компании Apple под девизом Wonderlust ("В ожидании чуда"). Представлены, среди прочего, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra и iPhone 15.
Трансляция презентации велась на официальном YouTube-канале компании Apple. "Телеграф" сообщает, какие "яблочные" новинки отныне доступны пользователям.
Презентация Apple 12 сентября 2023: итоги
- Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra
У новых моделей усовершенствованные датчики сердечного ритма и процессоры, более яркий дисплей и батарея с более продолжительным временем действия, чем ранее. Пользователи смогут отвечать на звонки при помощи жестов. Новая функция — double tap – позволяет воспроизводить музыку или отвечать на звонки с помощью жеста.
- iPhone 15
Новая модель оснащена более мощным процессором. Несколько изменился и дизайн гаджетов: пастельные тона и матовая задняя крышка. Изготовлен из легкого титанового сплава вместо нержавеющей стали. iPhone 15 оборудован камерой 48 мп. Главное обновление зарядки — Type-C, как у всех Android-смартфонов, вместо Lightning-кабеля.
15-ая версия имеет OLED-дисплей Super Retina, поддерживается технология Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость — 2000 нит при солнечном свете, что в два раза больше, чем у iPhone 14.
Размеры смартфонов:
- iPhone 15 (6,1 дюйма)
- iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)
- iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)
- iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)
Цены на новые iPhone:
- iPhone 15 — от $799
- iPhone 15 Plus — от $899
- iPhone 15 Pro – от $1099
- iPhone 15 Pro Max – от $1299
Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли оставлять iPhone на зарядке на всю ночь. только Пользователи должны знать об одной функции.