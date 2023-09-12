iPhone 15 і не лише: які новинки представила Apple на презентації 12 вересня (фото, відео)

"Яблучні" гаджети поповнилися новими версіями iPhone та Apple Watch

У вівторок, 12 вересня 2023 року відбулася презентація продуктів компанії Apple під девізом Wonderlust ("Чекаючи на диво"). Представлені, серед іншого, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra та iPhone 15.

Трансляція презентації велася на офіційному YouTube каналі компанії Apple. Телеграф повідомляє, які "яблучні" новинки відтепер доступні користувачам.

Презентація Apple 12 вересня 2023 року: підсумки

Apple Watch 9 та Apple Watch Ultra

У нових моделей удосконалені датчики серцевого ритму та процесори, яскравіший дисплей і батарея з більш тривалим часом дії, ніж раніше. Користувачі зможуть відповідати на дзвінки за допомогою жестів. Нова функція – double tap – дозволяє відтворювати музику або відповідати на дзвінки за допомогою жесту.

Ціни стартують від 399 доларів

Apple Watch 9 та Apple Watch Ultra

Можливості нових Apple Watch

iPhone 15

Нова модель оснащена потужнішим процесором. Дещо змінився і дизайн гаджетів: пастельні тони та матова задня кришка. Виготовлений із легкого титанового сплаву замість нержавіючої сталі. iPhone 15 обладнано камерою 48 мп. Головне оновлення зарядки — Type-C, як у всіх Android-смартфонів, замість Lightning-кабелю.

15-та версія має OLED-дисплей Super Retina, підтримується технологія Dolby VIsion з яскравістю 1600 ніт. Пікова яскравість — 2000 ніт при сонячному світлі, що вдвічі більше, ніж у iPhone 14.

Розміри смартфонів:

iPhone 15 (6,1 дюйми)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйми)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйми)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйми)

Зустрічайте iPhone 15

Можливості iPhone 15

Порт iPhone 15

Камера iPhone 15

Ціни на нові iPhone:

iPhone 15 — від $799

iPhone 15 Plus — від $899

iPhone 15 Pro – від $1099

iPhone 15 Pro Max – від $1299

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна залишати iPhone на зарядці всю ніч. тільки Користувачі повинні знати про одну функцію.