Грозная "триада" ВСУ: какие ракеты могут бить по Крыму до поставки ATACMS

Три вида ракет может атаковать Крым до прибытия ATACMS

Оккупированный рф Крымский полуостров все чаще становится объектом для ракетных ударов ВСУ. Для их нанесения все чаще используют западные ракеты Storm Shadow и ее французскую версию — SCALP.

Третьим элементом в этой ракетной "триаде" стал украинский "Нептун", который начали разрабатывать в 2010 году. В 2020-м эта ракета в варианте против кораблей водоизмещением до 5000 тонн была принята на вооружение.

После успешного поражения двумя ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москва" был разработан улучшенный вариант, предназначенный для поражения наземных целей.

И если первоначальный противокорабельный вариант "Нептуна" имел дальность полета до 280 км и вес боевой части в 150 кг, то характеристики "наземной" ракеты были улучшены в 1,5-2 раза с лишним.

Так, по данным западных СМИ, дальность действия модифицированного "Нептуна" выросла до порядка 400 км, а полезная нагрузка — до 350 кг. Поэтому он может стать самой дальнобойной и мощной наземной ударной ракетой украинского производства.

ВСУ имеют ракетный комплекс советского производства "Точка" с более мощной боевой частью – 480 кг, но гораздо меньшей дальностью – 120 км. К тому же запас снарядов к нему ограничен.

В свою очередь, производимый в Украине "Нептун" – совершенно новый, имеет запас модернизации, а главное – точный. Это достигается дублированием систем наведения: с помощью GPS ракету доставляют в нужное место, а затем инфракрасная головка самонаведения засекает цель и поражает ее.

В перспективе дальность "Нептуна" хотят наращивать, чтобы нанести удар по Москве. Пока же ВСУ ожидают поставок американских ракет ATACMS. Последние могут ударить в самое "сердце" российской оборонки.