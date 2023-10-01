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Украинская "Лють": для ВСУ создали робота, вооруженного танковым пулеметом (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Робот "Лють" скоро начнет помогать ВСУ на фронте
Робот "Лють" скоро начнет помогать ВСУ на фронте. Фото Михаил Федоров / Telegram

Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства

В Украине разработали боевого робота "Лють", который вместе с другой отечественной техникой будет помогать ВСУ на фронте. Экспериментальный образец уже успешно прошел испытания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, машина вооружена танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, защищающую от стрелкового оружия и обломков.

"Лють" представляет собой компактного робота, которым можно управлять дистанционном и при этом выполнять боевые задания, к примеру, оборонять или штурмовать позиции.

"На фото — готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания. Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства. Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных", — написал Федоров.

Министр также напомнил, что все, кто работает над проектами в оборонной сфере, могут подавать из через платформу Brave1.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронт военным передали украинский беспилотник SpyGun, который отличается своим необычным прозрачным видом.

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#Украина #Технологии #Робот #ВСУ #Михаил Федоров