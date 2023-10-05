Российские оккупанты ждут новые ракеты из Ирана: в чем их слабость и как уничтожать

Эксперт предлагает уничтожать ракеты не только с помощью ПВО

На фоне активизации разговоров о закупке российскими оккупантами у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, возникает вопрос, как с ними бороться. Как оказалось, делать это можно будет, уничтожая пусковые установки ракет вместе с обученным и квалифицированным персоналом.

Об этом военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет в статье для азербайджанского издания Minval.az. Это будет самый выгодный путь с учетом специфики ракет и их применения.

Так, ракета Fateh-110, имеющая дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг, была создана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2. А та – в конечном итоге базируется на китайской копии советской зенитной ракеты С-75 "Десна" 1957 года выпуска.

Еще одним исходным "сырьем" для Fateh-110 была другая советская ракета – из тактического ракетного комплекса "Луна" образца 1964 года.

Использование в ракете технологий 1950–60-х годов и их модернизация при помощи еще не самой современной китайской инженерии привела к тому, что Fateh-110 не дотягивает до современных требований по точности и противодействию ПВО. По своим возможностям он несколько лучше советского ракетного комплекса "Точка-У" 1960-х годов, имеющегося на вооружении ВСУ, и вполне будет "по зубам" украинской ПВО.

Другое дело – ракета Zolfaghar, принятая на вооружение в 2017 году с ее дальностью в 700 км, инерциальной и системой GPS-наведения. Это делает ее более точной и опасной для Украины, тем более что при заходе на цель боевая часть ракеты в 579 кг отделяется от корпуса и пикирует отдельно. То есть, система ПВО "видит" две цели – пустой корпус ракеты и боеголовку, поэтому может "навести" ЗРК на безопасный "футляр".

Создание Zolfaghar, по словам Александра Коваленко, явно не обошлось без технологий рф, которые сделали иранскую ракету улучшенной версией российского "Искандера", чья боевая часть не отделяется от корпуса.

Ракета Zolfaghar

Однако в целом украинская ПВО с помощью ЗРК Patriot и SAMP/T способна уничтожать Fateh-110 и Zolfaghar. Но поскольку западных зенитных систем у нас мало, могут возникнуть трудности, которые можно решать другими способами.

Александр Коваленко отметил, что ракет Fateh-110 и Zolfaghar у Ирана немного, кроме того их запуск ведется с пусковых установок, для пользования которыми расчеты надо специально учить, что делает ракеты уязвимыми.

"Данные ракеты запускаются со специфических пусковых установок (ПУ), которые должны будут поставляться в россию вместе с ракетами, а экипажи для них проходить дополнительную подготовку. И в условиях противодействия этим ракетам, возможно, выгоднее и эффективнее будет уничтожать именно ПУ, без наличия которых невозможно будет применять и сами ракеты", — говорит о более простом способе борьбы с иранскими ракетами военный эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасно для Украины применение россией иранских ракет.