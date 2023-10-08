"Бесполезная картонка", но других нет: оккупанты бросают в атаки худшую в СССР бронетехнику

Техника только увеличивает потери оккупантов

В ходе постоянных атак и отражения наступления ВСУ оккупанты несут потери, которые вынуждены компенсировать редкой или устаревшей техникой. При этом на передовой сражается техника, вовсе для нее не предназначенная.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил БМД-2 (боевые машины десанта), которые везут на ремонт в россию из зоны боевых действий в Украине. Использование этой техники весьма удивило эксперта.

По его словам, БМД-1/2/3 — одна из худших созданных в СССР бронемашин, при этом практически никогда в реальных боевых условиях по своему исключительному функционалу не применявшаяся.

"В современной войне её функционал высадки с авиационного транспорта и вовсе выглядит как архаичное БДСМ, в условиях ПВО противника. Но, помимо всего прочего, в россии добавилась ещё проблема отсутствия необходимого количества носителей, для действенной высадки такого десанта. В итоге БМД с картонной бронёй применяли, применяют и будут применять в условиях, где должна применяться тяжелая БМП, но такого класса у россии нет", — подчеркивает эксперт.

Действительно, БМД-2 созданная для воздушно-десантных войск и десантирования с воздуха, получилась максимально легкой — около 8,5 тонн. Поэтому она получила легкую (максимум 13 мм) броню из алюминия, способную выдержать разве что огонь стрелкового оружия.

С такой защитой даже усиленное вооружение — 30 мм пушка и противотанковые ракеты — не слишком помогают.

Вместе с тем, как сообщает Александр Коваленко, даже такая техника представляет опасность для некоторых танков, например, Leopard-1, если сможет подобраться к нему на 100 метров.