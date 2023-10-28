Харьковские инженеры разработали машину для разминирования: насколько она эффективна

Машина управляется с расстояния в несколько сот метров

В Украине разнообразными минами засорена территория размером более чем Румыния. Среди областей, где взрывчатки в земле больше всего — Харьковщина, не зря местные ученые вместе с военными и саперами создали уникальную машину для разминирования.

Как рассказали в ХОВА, для Харьковщины это девятая машина разминирования, но первая местного производства. Отмечается, что машина может обезвредить 95% мин. По данным портала "Милитарный" стоимость такой машины 5,6 млн грн, а зарубежного аналога свыше 1,3 миллиона долларов .

Базой для машины стало сочетание шасси трактора (также харьковского производства) и оборудования от танка – каткового минного трала. Прототип, собранный учеными, испытывали четыре месяца. За это время машина обезвредила более 300 мин.

Особенностью является то, что она работает дистанционно, то есть оператор защищен от взрыва и разлета обломков расстоянием в 300 м. Механизмы машины можно быстро восстанавливать и заменять, даже если сдетонирует под машиной противотанковая мина.

Характеристики машины для подготовки почвы для разминирования

Вес 16 т,

Скорость работы 3,4 км/ч,

Управление дистанционное, имеет четыре камеры,

Коэффициент обезвреживания мин 95%.

Продолжительность обучения управлению такой машиной — несколько недель. В ГСЧС отмечают, что она проста в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Ожидается, что вторая такая машина будет предоставлена ГСЧС Харьковской области до конца ноября. Тестировали машину для разминирования в Балаклейском районе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того, чтобы полностью разминировать Украину по состоянию на данный момент нужно более 37 млрд долларов. Одновременно работать над разминированием территории должно 10 тысяч саперов, причем в Украине своих специалистов только 3 тысячи.