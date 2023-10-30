Телефон не заряжается: какие могут быть физические и программные причины
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Некоторые причины можно устранить самостоятельно
Во время зарядки современных смартфонов можно совершить немало ошибок. Однако в чем может быть причина, если телефон вообще не заряжается.
Портал "Анкер" разделил причины на физические и программные. К физическим относятся также проблемы с емкостью аккумулятора.
Физические причины того, что телефон не заряжается
- Загрязненный или поврежденный зарядный порт – отверстие можно почистить сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Поврежденный зарядный порт требует замены.
- Неисправный зарядный кабель – проверьте кабель на наличие видимых повреждений или попробуйте другой.
- Несовместимое или неисправное зарядное устройство – зарядки неизвестных производителей могут быть недостаточно мощными.
- Использование USB-портов с недостаточной мощностью – зарядка телефона от компьютера или другого устройства из-за слабого порта не повредит телефон, но не даст зарядить его полностью.
- Проблемы с аккумулятором – состояние аккумулятора и батареи можно проверять в настройках.
- Поврежденные внутренние аппаратные элементы, необходимые для зарядки, — это может определить только специалист.
Программные причины того, что телефон не заряжается
- Ошибки или сбои в программном обеспечении — может потребоваться перезапустить телефон.
- Телефон может потребовать обновления прошивки.
Ранее "Телеграф" рассказывал почему для телефона вредный перегрев, но при этом экстренное охлаждение может иметь худшие последствия. Заряжать телефон следует с учетом рекомендаций производителя и сертифицированных зарядных устройств.