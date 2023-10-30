Телефон не заряжается: какие могут быть физические и программные причины

Некоторые причины можно устранить самостоятельно

Во время зарядки современных смартфонов можно совершить немало ошибок. Однако в чем может быть причина, если телефон вообще не заряжается.

Портал "Анкер" разделил причины на физические и программные. К физическим относятся также проблемы с емкостью аккумулятора.

Физические причины того, что телефон не заряжается

Загрязненный или поврежденный зарядный порт – отверстие можно почистить сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Поврежденный зарядный порт требует замены.

Неисправный зарядный кабель – проверьте кабель на наличие видимых повреждений или попробуйте другой.

– проверьте кабель на наличие видимых повреждений или попробуйте другой. Несовместимое или неисправное зарядное устройство – зарядки неизвестных производителей могут быть недостаточно мощными.

– зарядки неизвестных производителей могут быть недостаточно мощными. Использование USB-портов с недостаточной мощностью – зарядка телефона от компьютера или другого устройства из-за слабого порта не повредит телефон, но не даст зарядить его полностью.

– зарядка телефона от компьютера или другого устройства из-за слабого порта не повредит телефон, но не даст зарядить его полностью. Проблемы с аккумулятором – состояние аккумулятора и батареи можно проверять в настройках.

– состояние аккумулятора и батареи можно проверять в настройках. Поврежденные внутренние аппаратные элементы, необходимые для зарядки, — это может определить только специалист.

Программные причины того, что телефон не заряжается

Ошибки или сбои в программном обеспечении — может потребоваться перезапустить телефон.

— может потребоваться перезапустить телефон. Телефон может потребовать обновления прошивки.

Ранее "Телеграф" рассказывал почему для телефона вредный перегрев, но при этом экстренное охлаждение может иметь худшие последствия. Заряжать телефон следует с учетом рекомендаций производителя и сертифицированных зарядных устройств.