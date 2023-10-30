Телефон не заряджається: які можуть бути фізичні та програмні причини

Деякі причини можна усунути самостійно

Під час зарядки сучасних смартфонів можна наробити чимало помилок. Однак, в чому може бути причина, якщо телефон взагалі не заряджається.

Портал "Анкер" розділив причини на фізичні та програмні. До фізичних належать також проблеми із місткістю акумулятора.

Фізичні причини того, що телефон не заряджається

Забруднений або пошкоджений зарядний порт — отвір можна почистити стисненим повітрям, аби видалити сміття. Пошкоджений зарядний порт потребує заміни.

Несправний зарядний кабель — перевірте кабель на наявність видимих ​​пошкоджень або спробуйте інший.

— перевірте кабель на наявність видимих ​​пошкоджень або спробуйте інший. Несумісний або несправний зарядний пристрій — зарядки невідомих виробників можуть бути недостатньо потужні.

— зарядки невідомих виробників можуть бути недостатньо потужні. Використання USB-портів із недостатньою потужністю — зарядка телефона від комп'ютера чи іншого пристрою через слабкий порт не нашкодить телефону, але не дасть зарядити його повністю.

— зарядка телефона від комп'ютера чи іншого пристрою через слабкий порт не нашкодить телефону, але не дасть зарядити його повністю. Проблеми з акумулятором — стан акумулятора та батареї можна перевіряти у налаштуваннях.

— стан акумулятора та батареї можна перевіряти у налаштуваннях. Пошкоджені внутрішні апаратні елементи, потрібні для заряджання — це може визначити тільки фахівець.

Програмні причини того, що телефон не заряджається

Помилки або збої в програмному забезпеченні — може виникнути потреба перезапустити телефон.

— може виникнути потреба перезапустити телефон. Телефон може потребувати оновлення прошивки.

Раніше "Телеграф" розповідав чому для телефона шкідливий перегрів, але при цьому екстренне охолодження може мати гірші наслідки. Заряджати телефон варто з урахуванням рекомендацій виробника та сертифікованими зарядними пристроями.