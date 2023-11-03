Поделятся с рф оружием? ХАМАС создал боеприпас лучше, чем у российских оккупантов

По мнению эксперта ХАМАС может передать образцы своего удачного и эффективного оружия в россию

Наземные бои в Секторе Газа в Палестине показали преимущество оружия, созданного террористической группировкой ХАМАС над боеприпасами, созданными еще в СССР и стоящими на вооружении рф. А это грозит тем, что они могут оказаться в руках российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Речь идет о тандемных кумулятивных боеприпасах к РПГ-7 — "Аль Ясин", являющихся местной копией советских реактивных противотанковых гранат.

ПГ-7ВР "Резюме" были созданы в 1988 году в качестве штатного боеприпаса для гранатомета РПГ и относятся к так называемым "тандемным". Такие гранаты снабжены двумя зарядами взрывчатки: первый – для пробития брони, второй – для взрыва внутри танка или бронемашины и ее уничтожения. При точном попадании и штатном срабатывании ПГ-7ВР "Резюме" может пробить броню в 600-650 мм, правда, из-за большого веса в 4,5 кг дальность стрельбы снижена до 150 метров. Но это еще не все.

Ближний Восток остается горячим

"Нюанс в том, что выстрелы ПГ-7ВР "Резюме" известны как своей бронебойностью, так и дефективностью. Примерно из трёх выстрелов срабатывал один, а потому их редко использовали даже в нынешней войне в Украине, ибо пока сделаешь результативный выстрел, то дважды демаскируешь свою позицию", — пишет Александр Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что применяемые "Аль Ясин" практически на всех видео срабатывают штатно. То есть, в Секторе Газа, в кустарных условиях, смогли наладить производство исправно работающих копий ПГ-7ВР "Резюме", в то время как в самой россии качество этих выстрелов низким как было, так и остаётся.

"Вот и всё, что нужно знать про заводское, серийное производство в россии. А вот для техники ЦАХАЛ "Аль Ясин" стали настоящим бичом, к противодействию которому они абсолютно оказались неготовыми. Не удивлюсь, если в скором времени ХАМАС начнёт поставлять "Аль Ясины" российской армии, испытывающей дефицит в противотанковых средствах", — предупреждает о возможном появлении боеприпасов от ХАМАС в Украине Александр Коваленко.

Отметим, что сами оккупанты жалуются на отвратительное качество своего оружия, которое часто служит причиной гибели личного состава, как недавно это случилось с расчетом дрона-камикадзе.