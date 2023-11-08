От "Терминатора" – только название: бойцы ВСУ подбили тяжелую бронетехнику оккупантов

Техника имеет только один плюс, и тот не всегда работает

Украинские военные продолжают уничтожать редкие образцы боевой техники российских оккупантов, хотя те постоянно пытаются ее улучшать. В этот раз под удар попал очередной вражеский "аналоговнет" – боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2".

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это уже как минимум четвертый официально подтвержденный представитель данного типа техники – два прежних были повреждены и один уничтожен.

Впервые данная техника была уничтожена с фотоподтверждением 22 мая 2023 года. Свое название с уточнением о "поддержке танков" БМПТ получил потому, что должен сражаться с пехотой, уничтожая ее до того, как она сможет выстрелить по танку.

Но даже несмотря на большой вес – 44 тонны (у первой модели "Терминатора" – 48 тонн), "Терминатор-2" имеет довольно слабое вооружение – две 30-мм пушки, гранатометы, пулемет и ПТРК, что скорее поразит пехоту, чем технику.

У Украины, кстати, имеется техника, созданная по схожему принципу, но для другой задачи – тяжелый бронетранспортер для перевозки пехоты на базе танка.

Однако БМПТ "Терминатор-2" не следует недооценивать, ведь он создан на базе танка Т-72, а значит, обладает хорошей подвижностью, броней и мощным двигателем. И потому данная техника имеет свои преимущества.

"У БМПТ "Терминатор-2" очень хорошая броня и это её основное и, возможно, единственное достоинство. Если говорить о всей номенклатуре российской техники, она наилучшим образом бронирована, после БМО-Т (боевая машина огнеметчиков. – Ред.) и по видео конечный результат удара невозможно оценить, но то, что боевой модуль будет требовать глубокого и длительного ремонта и в ближайшее время не будет функционабелен – это точно", – констатирует Александр Коваленко.

А тем временем оккупанты бросили на передовую очередную партию БМП-3 с четырьмя недостатками, которые помогут ВСУ уничтожать эту технику.