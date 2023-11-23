Тот самый украинский дрон на 1000 км? В Минстратегпроме показали загадочный БПЛА "Лютый"

По конструкции это скорее не дрон-камикадзе, а многоразовая технология

Разработка новых украинских дронов, способных летать на тысячу километров, продолжается, однако модель и внешний вид официально остаются тайной. Его уже могли применять еще летом, однако, кроме дальности полета, основные характеристики не разглашались. Отмечалась полезная нагрузка – 75 кг.

Издание "Дефенс Экспресс" обратило внимание на сообщение заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр. В нем она обнародовала фото небольшой модели БпЛА, по рисункам совпавшей с фото элементов фюзеляжа анонсированного дрона. Фото с надписью и птичкой публиковал "Укроборонпром".

Анна Гвоздяр призвала приобщаться к развитию вооружения и технологиям

Приведенные "Укроборонпромом" фото элементов фюзеляжа

В издании отмечают сходство с дроном Bayraktar TB2, но отмечают, что это сходство решений в аэродинамике. По сравнению с турецким дроном, украинский должен быть меньше размеров. Этот дрон не является аналогом "Шахеда"-камикадзе иранского производства, ведь украинский создавался как многофункциональная платформа, мажет под собой не одно использование. Однако отмечается, что фото не видно оптико-прицельной станции или креплений для боеприпасов, но это лишь одно фото и модель дрона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дронах "Тринити" из Германии. Речь идет о возможности поставки трех типов "птичек" в общем количестве 100 штук.