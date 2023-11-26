Китайская помощь оккупантам? На передовой заметили технику из КНР, которой очень много

Вместо эвакуации раненых водитель багги переехал собственного сослуживца

В первой половине ноября стало известно о планах массовой закупки оккупантами у Китая как минимум 1000 багги Desertcross 1000-3 производства AODES. Из-за малых размеров технику нельзя было ни защитить броней, ни оснастить мощным оружием.

И вот сразу из нескольких источников стало известно, что данная техника засветилась на передовой. Так, российские пропагандисты показали фото багги в районе населенного пункта Крынки, где морская пехота ВСУ заняла плацдарм на левом берегу Днепра.

В то же время офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заметил Desertcross 1000-3, шедшую в атаку на позиции 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как предполагает автор, поскольку "китаец" закупался для эвакуации раненых, чтобы разгрузить от этой работы МТ-ЛБ и другую неповоротливую технику, его присутствие в рядах атакующих должно было ускорить вывоз раненых.

На деле же, оказавшись под огнем в ничем не защищенной машине, водитель запаниковал и переехал своего сослуживца, тем самым сделав его эвакуацию ненужной, просто сбежал с поля боя.

Эта ситуация рисует настоящую "ценность" абсолютно беззащитного Desertcross 1000-3 и полную его бесполезность как прямого участника боя. В то же время в роли медицинского автотранспорта в тылу или как техника для быстрых рейдов спецназа это авто могло бы себя показать.

Для настоящего багги Desertcross 1000-3 недостаточно быстр — максимум до 80 км/ч и мощен — двигатель мощностью в 90 лошадиных сил. При этом авто может перевозить до полутонны полезного груза, что в целом неплохо, но именно на роль скоростного багги транспорт не тянет.

А тем временем ВСУ получают новейшую технику данного типа — авиадесантные легкие автомобили Caracal из Германии, которые можно использовать как багги в рейдах или усиливать броней и оружием.