Лучше "Градов" окупантов: что может украинская РСЗО "Берест"

Систему перед вторжением только оттестировали — она впервые была представлена в 2018 году

Украинцы не останавливаются в разработке и модернизации оружия. У Украины есть свой аналог БМ21 "Град", который уже успешно уничтожает окупантов. Это РСЗО БМ-21 УМ "Берест".

По сравнению с советским "Градом", украинская РСЗО имеет увеличенный комплект реактивных снарядов — с 40 до 50 штук. В 2020 году система успешно прошла испытания, а уже в 2022 году уничтожала врага на Донетчине. В комментарии АрмияInform морпехи бригады имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали, что РСЗО выполняло боевые задания в Николаевской, Херсонской, Донецкой области.

Оператор одной из машин рассказал, что помимо увеличенной мощности для поражения врага, украинская РСЗО также имеет цифровую систему управления огнем. Это позволяет готовиться к стрельбе из кабины. Также в РСЗО есть камера ночного видения.

БМ-21УМ "Берест" стреляет / Фото: Дмитрий Чалый

Характеристики БМ-21УМ "Берест" на основе шасси КрАЗ-5401:

Большая скорость и запас хода, чем у "Градов"

Калибр 122 мм

Скорость — 90 км/ч

Кабина на 5 человек

Колесная формула — 4×4

Масса снаряженного автомобиля – 8200 кг.

Полная масса — 17200 кг

Интегрированная система обмена информацией на поле боя

Навигационная система СН-4215 от ГП "Оризон-Навигация" ускоряет подготовку машины к стрельбе.

Сравнение БМ-21 "Град" и БМ-21УМ "Берест"

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