Лучше "Градов" окупантов: что может украинская РСЗО "Берест"
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Систему перед вторжением только оттестировали — она впервые была представлена в 2018 году
Украинцы не останавливаются в разработке и модернизации оружия. У Украины есть свой аналог БМ21 "Град", который уже успешно уничтожает окупантов. Это РСЗО БМ-21 УМ "Берест".
По сравнению с советским "Градом", украинская РСЗО имеет увеличенный комплект реактивных снарядов — с 40 до 50 штук. В 2020 году система успешно прошла испытания, а уже в 2022 году уничтожала врага на Донетчине. В комментарии АрмияInform морпехи бригады имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали, что РСЗО выполняло боевые задания в Николаевской, Херсонской, Донецкой области.
Оператор одной из машин рассказал, что помимо увеличенной мощности для поражения врага, украинская РСЗО также имеет цифровую систему управления огнем. Это позволяет готовиться к стрельбе из кабины. Также в РСЗО есть камера ночного видения.
Характеристики БМ-21УМ "Берест" на основе шасси КрАЗ-5401:
- Большая скорость и запас хода, чем у "Градов"
- Калибр 122 мм
- Скорость — 90 км/ч
- Кабина на 5 человек
- Колесная формула — 4×4
- Масса снаряженного автомобиля – 8200 кг.
- Полная масса — 17200 кг
- Интегрированная система обмена информацией на поле боя
- Навигационная система СН-4215 от ГП "Оризон-Навигация" ускоряет подготовку машины к стрельбе.
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