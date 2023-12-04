Меньше ладони: крошечный Black Hornet Nano разведывает позиции врага (видео)

Несмотря на небольшой размер, дрон передает достаточно качественное изображение

Его размеры сравнивают с воробьем, колибри, детской игрушкой-вертолетом, однако это серьезный и мощный дрон, который, однако, очень крохотного размера. PD-100 Black Hornet в Украину передали совместно Норвегия и Великобритания. Такие дроны предназначены для разведки и идентификации целей на поле боя.

Этот беспилотник — самый маленький из существующих в мире, но благодаря тому, что обеспечивает доступ для военных для отдаленных мест, может спасать жизнь, показывая перемещение противника. Он предназначен для достаточно близкой разведки.

С момента изобретения дрон пережил несколько модификаций. "Черный Шершень", так переводится его название, в третьей версии может летать со скоростью более 21 км/ч в тех зонах, где запрещен GPS. У оператора есть улучшенный монитор и возможность оперативно заменить в этом маленьком дроне комплектующие. Дрон персональный каждый предназначен для одного оператора, управляется наземной станцией управления, на базовой станции могут быть два микродрона.

На каждом дроне есть три камеры видеонаблюдения. Длина Black Hornet около 10 см, а размах лопастей 12 см. Вес такой крохи вместе с камерой наблюдения от 16 гр, его можно запихнуть даже в карман. Общий вес всей системы без дисплея меньше килограмма.

Характеристики PD-100 Black Hornet:

работает день и ночь

скорость около 21 км/ч

выдерживает ветер до 10 м/с

может использовать GPS на открытых участках и специальную навигационную систему Vision Base в помещении

вес от 16 до 32 г в зависимости от модификации

в зависимости от модификации электрооптическая камера, передающая изображения и видео в реальном времени, у камеры есть зум

Характеристики PD-100 Black Hornet 3

имеет две системы управления: либо напрямую, либо запрограммированную на определенный маршрут с помощью GPS

оператор может управлять беспилотником в пределах прямой видимости в километр

продолжительность полета 25 минут

разрешение видео 640х480 пикселей, тепловизионной камеры 160×120 пикселей, фото 1200×1600 пикселей.

передаются изображения по зашифрованному каналу связи на расстояние до 2 км.

чтобы подготовить для полета, нужно две минуты.

Наиболее полезен такой дрон во время боев в населенных пунктах или на сложной местности, где видимость военнослужащих ограничена. Именно благодаря такому дрону можно разведать все вокруг себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине не хватает дронов. Оккупанты производят их в шесть раз больше. При этом украинские производители продолжают наращивать производство, а также придумывать новые и новые формы применения существующих технологий.