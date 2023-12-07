Украина хочет от США новейшую ПВО THAAD: что она может противопоставить российским ракетам и дронам

THAAD испытана в боевых условиях в ОАЭ

Украина передала США список нужного вооружения. Среди уже знакомых пунктов о танках, беспилотниках и ракетах, появились и новые интересные запросы. Один из них – система противовоздушной обороны THAAD.

Этот комплекс производит компания Lockheed Martin. Отмечается, что он эффективно против угроз баллистических ракет малой и средней дальности. THAAD является единственной американской системой, предназначенной для перехвата целей вне и внутри атмосферы. Перехватывает и уничтожает комплекс ракету на конечной или завершающей фазе полета.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) работают в ОАЭ, Южной Корее и США. Первые испытания начались в 1995 году, три года ушло, чтобы THAAD поставили на вооружение. Батарея состоит из четырех основных компонентов: пусковая установка, перехватчик, радар и блок управления огнем. Пусковая установка устанавливается на грузовике, способном нести до восьми перехватчиков, из которых можно быстро стрелять и перезаряжать. Каждый перехватчик THAAD имеет радиус действия около 200 км и использует технологию, где приближающаяся угроза уничтожается кинетической энергией. THAAD осуществил свой первый успешный перехват в бою в 2022 году в ОАЭ.

Характеристики THAAD

Вес ракеты — 900 кг.

Дальность ракеты — до 200 км.

Высота перехвата ракет — 150, до 200 км.

Скорость ракеты 2700-2800 м/с, максимальная скорость не менее 8 Маха

Дальность обнаружения цели – 1000 км.

THAAD может принимать сигналы от Aegis, спутников и других внешних датчиков, чтобы расширить свою зону покрытия и может работать вместе с Patriot/PAC-3 и системой командования, управления, управления боем и связи (C2BMC). Этот комплекс может работать при массированных атаках. Производители не останавливаются, они пытаются разрешить пусковым установкам работать в отдалении от других частей, добавить больше пусковых в комплекс. Уже удалось интегрировать систему с Patriot.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по сравнению с 2022 годом сейчас в Украине лучшая система противовоздушной обороны. Однако, чтобы закрыть всю линию фронта от пролета вражеских дронов, не хватит техники во всем мире — ее протяженность слишком велика.