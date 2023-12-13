Украина получит дополнительные машины разминирования от Швейцарии: что может GCS-200
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Враг оставил по себе множество мин, которые нужно обезвредить
Украина сегодня – одна из самых заминированных стран мира. ГСЧС используют для разминирования многие варианты техники, в том числе и из-за границы. В скором времени Украина получит еще 60 агрегатов от Швейцарии.
Сообщения от компании Global Clearance Solutions (GCS) размещены на официальной странице. Указывается, что машины требуют обучения и протоколов безопасности. Отметим, что в Украине уже работают такие машины, они есть у ГСЧС и агрохолдинга Нибулон. В ноябре открыт сервисный центр GCS. На фото, прикрепленном к сообщению, изображена машина GCS-200. Эта машина предназначена для тяжелых задач разминирования противопехотных и противотанковых мин с максимальной живучестью в условиях высокой угрозы.
Характеристики GCS-200
- V-образный корпус из высокопрочной стали для максимальной живучести в зонах повышенной опасности,
- Дистанционное управление со встроенными и защищенными системами камер для безопасной и точной работы,
- Расстояние дистанционного управления в пределах 300 м – 3500 м,
- Глубина разрыхления земли — 31,5 см (румпелем), 30,5 см (цепью),
- Бесступенчатый гидростатический привод хода, независимый для каждой гусеницы,
- Навесное оборудование – манипулятор с разнообразными инструментами для утилизации самодельных взрывных устройств и удаления неразорвавшихся боеприпасов и боевых боеприпасов.
Манипулятор может поднимать тяжелые предметы от 650 до 2000 кг. Также он способен вырыть, захватить, поднять взрывчатку, толкать с помощью встроенного бульдозерного отвала, резать и взрывать мины.
Ранее "Телеграф" рассказывал в чем заключается сложность разминирования украинской территории. Первое — хаотичное заминирование россиянами территории, второе — большое количество неразорванных боеприпасов, которые могут детонировать в любой момент.