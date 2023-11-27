Чем разминируют Украину: в арсенале ГСЧС важное пополнение

Неразорвавшиеся мины могут лежать в земле десятилетиями, а затем сдетонировать от внезапного движения

Украина настолько засорена минами, что вскоре ожидают появления частных компаний, занимающихся разминированием. Территории где велись боевые действия и была оккупация напичкана опасными находками. Сейчас ими заботятся военные, полиция и спасатели. В ГСЧС в последние дни передали сразу три агрегата, которые смогут помочь в механическом разминировании.

Revival P от Азербайджана

Revival P производства Improtex Industries

Revival P предназначена для уничтожения противопехотных мин. Его производитель Improtex Industries заявляет, что если Revival P встретит противотанковую мину, то большого вреда от взрыва ей не будет. В общей сложности машина рассчитана на мощность взрыва не более 8 кг в тротиловом эквиваленте. Азербайджан подарил Украине такую машину, также прибыли инструкторы от производителя для использования.

Характеристики Revival P

Температурный диапазон работы – от 0°С до 55°С,

Дистанционное управление — 2000 м,

Глубина разрыхления земли — 30 см,

Производительность разминирования – до 2500 кв.м/час.

Revival P оборудованы PTZ-камерой с 80-кратным зумом и углом обзора 360°. Эта машина тестировалась в Карабахе, хотя достаточно новая – представили в последние годы.

MV-4 и MV-10 от Корейского международного кооперативного агентства

MV-4 и MV-10 – производства хорватской компании DOK ING. Украинские спасатели уже имеют такие машины в арсенал, поэтому знают, как с ними обращаться. Новые машины направятся в Черниговскую и Днепропетровскую области.

Характеристики MV-4 Scorpion

MV-4 Scorpion действительно напоминает скорпиона

Роботизированная система, которая достаточно легка, чтобы перевозиться самолетом или обычным грузовиком,

Управляется дистанционно,

Имеет встроенную видеосистему,

Глубина проникновения в землю – до 32 см,

Вес — более 5 тонн,

Производительность разминирования – до 2200 кв.м/час,

Скорость эксплуатации – 0,5-1,26 км/ч.

Характеристики MV-10 Bison

MV-10 борется со всеми типами взрывчатых предметов

MV-10 предназначена для разминирования больших территорий, заминированных всеми типами мин и неразорвавшихся боеприпасов,

Управляется оператором дистанционно,

Глубина проникновения в землю – до 60 см,

Производительность разминирования – до 5000 кв.м/час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сейчас в Украине самостоятельно разминировать территории не разрешено. Система отработки запросов на разминирование больших территорий, таких как поля, еще не проработана до конца, но известно, что частично расходы будут компенсироваться государством.