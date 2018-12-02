Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
МинВОТ: Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Букингемский дворец прокомментировал ссору между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Microsoft Office получит новый дизайн впервые за пять лет

Смотрите фото (3)
Microsoft Office получит новый дизайн впервые за пять лет
20:10 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Иконки Microsoft Office изменятся на десктопых версиях Windows и macOS.

Популярный офисный пакет Microsoft Office впервые за пять лет подвергся изменениям дизайна - корпорация перерисовала иконки. Редизайн получили Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer и Skype.

Изменения внешнего вида иконок офисных пакетов было не случайно – программа значительно преобразилась за последние пять лет: в Office появились функции на базе AI, он стал удобнее для совместной работы над проектами и документами. Новые иконки разрабатывали с прицелом на разные платформы. Таким образом Microsoft подчеркивает, что их офисное приложение идет в ногу со временем.

Значки стали модульными, в их основе две панели - символьная и буквенная - которые можно объединять или разделять. Но если раньше буквы занимали две трети пространства, теперь пропорции сменились наоборот. Также, создатели избавились от привычных элементов форматирования. С иконки Word впервые за 10 лет пропал белый лист бумаги, иконка Excel лишилась изображения таблицы. Их заменили строками текста и ячейками.

 

Иконки изменятся буквально через месяц на десктопых версиях Windows и macOS, а также на мобильных платформах Android и iOS в веб-версиях.

По словам главы дизайнерского подразделения Microsoft Office Джона Фридмана, сегодня приложениями Office пользуются свыше 1 млрд человек со всего мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Skype, Outlook, Обновление, Дизайн, Microsoft Office, Excel, SharePoint, OneNote, OneDrive, Word, PowerPoint, Teams, Yammer.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
03 Уайлдер - Фьюри: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Гвоздик - Стивенсон: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в зоне ООС прошел без обстрелов
День в зоне ООС прошел без обстрелов
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Акции протеста в Париже: 133 раненых, из них 23 правоохранители
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь