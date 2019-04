Эксклюзивы Nintendo Switch получили поддержку виртуальной реальности

Новости технологии: В апреле 2019 года Nintendo выпустила "картонный VR" для гибридной консоли Switch вместе с конструктором и специальными играми.

Теперь же разработчики распространили поддержку виртуальной реальности и на свои лучшие эксклюзивы.

Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получили обновления, добавляющие поддержку Nintendo Labo: VR Kit. Игра о Марио обзавелась дополнительными уровнями, которые сделаны для прохождения в виртуальной реальности. В то же время обновление для Breath of the Wild позволит полностью пройти игру, используя Labo VR.

Разработчики добавили режим, который разделяет изображение и адаптирует его под линзы, создавая эффект виртуальной реальности. В таком режиме пользователь может управлять обзором поворачивая голову, но вот качество графики пострадало - игра снижает разрешение и дальность прорисовки.