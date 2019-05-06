В Сети "слили" фото и информацию о новой игре Assassin’s Creed: Kingdom

Новости технологии: В Сети появились первые изображения новой игры по вселенной Assassin’s Creed.

На форуме ResetEra появились фотографии, на которых якобы изображена следующая Assassin’s Creed, получившая кодовое название Kingdom. В начале апреля геймеры нашли плакат в The Division 2, который и намекал на следующую часть "кредо убийц". Тогда к обсуждению подключился Джейсон Шрайер, рассказав, что Assassin’s Creed: Kingdom находится в разработке и выйдет на стыке поколений в 2020 году.

В сливе ResetEra игрокам показали скриншоты, на которых изображен главный герой, деревни и даже море. Автор публикации также рассказал некоторые детали о проекте. Например, главный герой будет союзником Рагнара Лодброка, а на игровой карте уместится Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Из Odyssey перекочуют RPG-механики, орел, а также морские и масштабные битвы.

Разрабатывают игру Ubisoft Montreal, творческим директором стал Ашраф Измаил, а Дарби МакДевитт сел в кресло нарративного дизайнера. Релиз игры назначен на 2020 год, а на коробке с диском Ubisoft планирует написать Assassin’s Creed: Ragnarok.

Некоторые геймеры подметили, что слитые скриншоты похожи на "Skyrim с модами" из-за плохой графики. Если сравнивать с ранними фотографиями Assassin’s Creed: Origins, игра выглядит плохо, но те же "Истоки" показались на "сливах" за семь месяцев до официального релиза, а до выхода так называемой Ragnarok больше года. В то же время не стоит избавляться от мысли, что это фейк и толстый троллинг.