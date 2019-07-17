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Neuralink: Маск сообщил о первых шагах для подключения мозга к компьютеру

Neuralink: Маск сообщил о первых шагах для подключения мозга к компьютеру
21:22 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Нейроинтерфейсы являются давней мечтой гиков и воспринимаются, как неотъемлемый атрибут будущего.

Сейчас подобные технологии уже не кажутся такой уж фантастикой. Перспективной разработкой заинтересованы многие компании и Neuralink Илона Маска - не исключение. На днях она представила устройство, благодаря которому человек сможет управлять компьютером силой мысли.

Как это работает

Детище Neuralink представляет собой систему из процессора и 1500 электродов, вживленных рядом с синапсами и нейронами. Каждый электрод в четыре раза тоньше человеческого волоса, а за их точное размещение отвечает специальный робот. Все считанные сигналы будут передаваться в подключенный к компьютеру наушник. Как сообщает Маск, ученые уже проводили опыты на крысах и обезьянах, причем последние даже смогли управлять компьютером. 

Прототип звездолета Маска загорелся во время испытаний

Опыты над людьми запланированы на следующий год.

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Все по теме:

Мозг, Компьютер, Илон Маск, Neuralink.
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