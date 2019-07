Neuralink: Маск сообщил о первых шагах для подключения мозга к компьютеру

Сейчас подобные технологии уже не кажутся такой уж фантастикой. Перспективной разработкой заинтересованы многие компании и Neuralink Илона Маска - не исключение. На днях она представила устройство, благодаря которому человек сможет управлять компьютером силой мысли.

Как это работает

Детище Neuralink представляет собой систему из процессора и 1500 электродов, вживленных рядом с синапсами и нейронами. Каждый электрод в четыре раза тоньше человеческого волоса, а за их точное размещение отвечает специальный робот. Все считанные сигналы будут передаваться в подключенный к компьютеру наушник. Как сообщает Маск, ученые уже проводили опыты на крысах и обезьянах, причем последние даже смогли управлять компьютером.

Live impressions from the #Neuralink live event.

The poly thread might be relatively atraumatic, but what about the insertion process? pic.twitter.com/mgnLE7HhMh

— James Wu (@analogist_net) 17 июля 2019 г.