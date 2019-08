Oxygen Not Included выходит из раннего доступа: релизный трейлер (Видео)

Новости технологии: Релизный трейлер Oxygen Not Included в честь выхода из раннего доступа.

Симулятор космической колонии Oxygen Not Included от авторов Don’t Starve и Mark of the Ninja наконец выбрался из раннего доступа. К этому событию Klei Entertainment приурочила выпуск релизного трейлера и пачки нового контента.

Игра пробыла в раннем доступе порядка двух лет. Среди добавок версии 1.0 — новые астероиды, биомы, растения, существа, строения и многое другое. С кратким списком нововведений можно ознакомиться ниже, а все подробности вы найдёте на официальном форуме разработчиков.

Итак, в релизную версию игры войдут:

Новые астероиды со своими особенностями.

Три новых биома с новыми растениями и существами.

Новые строения для обработки и улучшения материалов.

Цели колонии.

Балансировка еды, температуры, дубликантов и многого другого.

Oxygen Not Included предлагает возглавить управление космической базой, где нужно добывать ресурсы, раздавать приказы подчинённым, следить за температурой, поддерживать уровень кислорода и иными путями двигаться к процветанию своей колонии.

На момент написания новости игра имеет 93 % положительных отзывов в Steam — игроки отмечают множество возможностей и комплексный геймплей.

Oxygen Not Included можно приобрести в Steam и Epic Games Store.