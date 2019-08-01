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Четверг, 01.08.2019
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Oxygen Not Included выходит из раннего доступа: релизный трейлер (Видео)

Oxygen Not Included выходит из раннего доступа: релизный трейлер (Видео)
04:40 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Релизный трейлер Oxygen Not Included в честь выхода из раннего доступа.

Симулятор космической колонии Oxygen Not Included от авторов Don’t Starve и Mark of the Ninja наконец выбрался из раннего доступа. К этому событию Klei Entertainment приурочила выпуск релизного трейлера и пачки нового контента.

Игра пробыла в раннем доступе порядка двух лет. Среди добавок версии 1.0 — новые астероиды, биомы, растения, существа, строения и многое другое. С кратким списком нововведений можно ознакомиться ниже, а все подробности вы найдёте на официальном форуме разработчиков.

Итак, в релизную версию игры войдут:

  • Новые астероиды со своими особенностями.
  • Три новых биома с новыми растениями и существами.
  • Новые строения для обработки и улучшения материалов.
  • Цели колонии.
  • Балансировка еды, температуры, дубликантов и многого другого.

Oxygen Not Included предлагает возглавить управление космической базой, где нужно добывать ресурсы, раздавать приказы подчинённым, следить за температурой, поддерживать уровень кислорода и иными путями двигаться к процветанию своей колонии.

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На момент написания новости игра имеет 93 % положительных отзывов в Steam — игроки отмечают множество возможностей и комплексный геймплей.

Oxygen Not Included можно приобрести в Steam и Epic Games Store.

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Игры, Трейлер, Видеоигра, Oxygen Not Included.
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