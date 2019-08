На закрытом показе GameStop презентовали геймплейный ролик The Last of Us Part II

Новости технологии:Новый геймплей The Last of Us Part II показали сотрудникам сети GameStop. Похоже, скоро его увидим и мы.

В американском городе Нашвилл, штат Теннесси, проходит конференция менеджеров торговой сети GameStop. В этом году там снова устроили закрытую премьеру — теперь с игровым процессом The Last of Us Part II.

Об этом сообщает пользователь Gaming Forte — он опубликовал в своём "Твиттере" несколько фотографий с конференции. По его словам, в ролике показывали очень короткий эпизод со скрытным прохождением. Протагонист использовал щелкунов в своих целях (что-то такое уже встречалось в дополнении Left Behind к первой части), а окружение было тёмным — свет исходил лишь от огня и фонарей.

На сцену во время презентации Part II вышел Трой Бейкер (Troy Baker) — в The Last of Us он играет Джоэла, главного героя первой части. Насколько важную роль выделили Джоэлу в сиквеле, пока неизвестно. По словам очевидцев, Бейкер коротко рассказал о Part II, но без громких анонсов.

OMG!!! Last of Us Part II pic.twitter.com/GlC8D0U7XC — Gaming Forte @ GameStop #GMEConference2019 (@Gaming_Forte) August 27, 2019

Как утверждает Gaming Forte, публика увидит этот же отрывок геймплея в скором времени. Причин не доверять ему нет: на конференции менеджеров GameStop полным-полно людей, поэтому то, что им показывают, может утечь в Сеть с большой вероятностью. Видимо, Sony не боится сливов, так как устроит сетевую премьеру ролика в ближайшем будущем.

Как предполагают поклонники, вариантов два: либо Sony в течение сентября опубликует новый эпизод State of Play с подробностями о Part II, либо расскажет что-то об игре 26 сентября — в День заражения, самопровозглашённый праздник фанатов The Last of Us. А то и вовсе совместит оба повода и проведёт State of Play 26 сентября.